Un agent du consulat d’Algérie à Créteil est détenu en France depuis dix-neuf mois. Le 21 novembre, le quotidien El Moudjahid accuse Paris de violer le droit international. Positions d’Alger, procédure française, Convention de Vienne : les réponses aux questions que pose ce dossier.

Agent consulaire détenu en France : que reproche El Moudjahid à Paris ?

Le quotidien public El Moudjahid a publié le 21 novembre un éditorial au titre sans détour. Il accuse la France de « fouler au pied le droit international ». Il lui reproche de « séquestrer » un agent consulaire depuis dix-neuf mois. L’APS a relayé ce texte le même jour.

Le journal rappelle que Smaïl R. a été interpellé « en pleine rue » le 8 avril 2025. Il le présente comme un représentant de l’État algérien, protégé par les conventions internationales. Il dénonce une « dérive judiciaire aux relents politiques ». Selon lui, la France appliquerait le droit international « à la carte ».

Pour El Moudjahid, la prolongation de la détention « ne fait qu’éloigner davantage toute perspective d’apaisement ». Le quotidien estime que Paris « s’enfonce dans une logique d’escalade profondément hostile ». Il conclut que la libération de l’agent « doit désormais être une priorité ».

Affaire Amir DZ : que reproche la justice française à l’agent consulaire ?

L’agent consulaire est poursuivi dans l’enquête sur l’enlèvement de l’influenceur Amir Boukhors, dit Amir DZ. Celui-ci affirme avoir été enlevé le 29 avril 2024 dans le Val-de-Marne, puis relâché le lendemain. Réfugié en France depuis 2023, il fait l’objet de plusieurs mandats d’arrêt internationaux émis par Alger.

Le parquet national antiterroriste a repris l’enquête en février 2025. En avril 2025, trois hommes ont été mis en examen, dont l’employé du consulat, selon des médias français. Les chefs retenus visent un enlèvement et une séquestration en lien avec une entreprise terroriste. S’y ajoute une association de malfaiteurs terroriste.

Les enquêteurs s’appuient notamment sur des données de téléphonie, selon des médias français. L’agent conteste les faits qui lui sont reprochés. Aucun procès ne s’est tenu, et il reste présumé innocent.

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Quelle est la position officielle de l’Algérie depuis avril 2025 ?

Le 12 avril 2025, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Lounès Magramane, a reçu l’ambassadeur de France. Alger a rejeté « tant sur la forme que sur le fond » les motifs du parquet antiterroriste. Le ministère a jugé que l’arrestation violait les immunités et privilèges de l’agent, faute de notification par la voie diplomatique.

L’Algérie a réclamé sa « libération immédiate » et dénoncé un développement « inadmissible et inqualifiable ». Le 14 avril, elle a déclaré persona non grata douze agents de l’ambassade et des consulats de France. Paris a répliqué le lendemain en expulsant douze agents algériens et en rappelant son ambassadeur.

La tension est revenue le 26 mars 2026. La veille, la justice française avait renouvelé la détention « pour une durée supplémentaire d’une année ». Le ministère a convoqué le chargé d’affaires français. Il a rappelé le « statut protégé » de l’agent au titre de la Convention de Vienne. Selon lui, cette décision « difficilement justifiable ou recevable » pèsera inévitablement sur les relations bilatérales.

Que dit la Convention de Vienne sur les agents consulaires ?

La Convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires distingue deux catégories. Le « fonctionnaire consulaire » exerce des fonctions consulaires, comme un consul. « L’employé consulaire » travaille dans les services administratifs ou techniques du consulat.

Le fonctionnaire consulaire bénéficie d’une inviolabilité personnelle, prévue à l’article 41. Il ne peut être arrêté ou détenu qu’en cas de « crime grave », sur décision d’un juge. L’article 43 protège plus étroitement les fonctionnaires comme les employés. Il leur accorde l’immunité pour les seuls actes accomplis dans leurs fonctions.

Le statut exact de Smaïl R. se trouve donc au cœur du débat. Alger invoque ses immunités d’agent d’un État souverain. Côté français, une source proche du dossier évoque un passeport de service, et non diplomatique, selon des médias français.

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Pourquoi la justice française maintient-elle la détention malgré l’avis du parquet ?

En France, ce sont des juges qui décident de la détention provisoire, pas le parquet. Le 11 juin 2026, le parquet antiterroriste a demandé la remise en liberté de l’agent sous contrôle judiciaire. Il proposait notamment une résidence obligatoire, un pointage hebdomadaire et la remise de ses papiers d’identité.

Le juge des libertés et de la détention a pourtant rejeté la demande le 18 juin. En appel, la chambre de l’instruction de Paris a confirmé ce refus en juillet. Elle a suivi cette fois le parquet général, un autre ministère public, favorable au maintien en détention.

La loi française autorise la détention provisoire quand elle reste le seul moyen d’atteindre certains objectifs. Il cite notamment le risque de pression sur les témoins, de concertation entre suspects ou de fuite. Le parquet général a invoqué ces trois risques, selon des médias français. En matière de crimes terroristes, la détention provisoire peut durer jusqu’à quatre ans au total.

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Relations Algérie-France : quelles conséquences pour le rapprochement ?

L’affaire avait éclaté juste après une tentative de relance des relations, au printemps 2025. Alger y avait vu une manœuvre pour compromettre ce processus, voulu par les deux présidents. Paris avait répondu que l’expulsion de ses agents méconnaissait « les règles élémentaires » de ses procédures judiciaires.

Un nouveau rapprochement s’est amorcé en février 2026, avec la reprise du dialogue entre Ahmed Attaf et Jean-Noël Barrot. Le dossier de l’agent consulaire reste toutefois un point de friction majeur. El Moudjahid en fait désormais une priorité pour Alger.

Le gouvernement français ne commente pas une enquête en cours, a indiqué une source diplomatique, selon des médias français. Seule la justice peut statuer, a-t-elle ajouté. Paris met ainsi en avant l’indépendance de ses juges, quand Alger dénonce une décision politique.

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