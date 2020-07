De nombreux clients ne sont intéressés que par le coût et le délai de la traduction. Cependant, cette affaire présente de nombreuses nuances et particularités, que tout le monde devrait connaître. Pour obtenir une traduction certifiée en ligne, vous devez choisir avec soin une agence de traduction afin d’être satisfait du résultat.

Qualité des services

Tout d’abord, il est nécessaire de vérifier la qualité de la traduction. Parce que le texte peut contenir diverses erreurs – sémantiques, de ponctuation, d’orthographe, de langage et autres. À première vue, des fautes d’impression ridicules et grossières peuvent gravement nuire, s’il s’agissait de la traduction du contrat, de la convention et d’autres documents sérieux.

Afin de ne pas ternir sa réputation et de garantir l’exactitude, l’irréprochabilité et la qualité de son travail, une agence de traduction en ligne Protranslate sélectionne soigneusement les linguistes et met fin à ceux qui ne sont pas attentifs au travail. Cela n’est possible qu’avec de grandes agences de traduction réputées et jouissant d’une excellente réputation. Les petites agences ne peuvent pas se le permettre.

Les défauts d’une petite agence de traduction en ligne

Si on compare les grandes agences de traduction en temps réel aux petits bureaux, on peut constater que ces derniers présentent de nombreux inconvénients notables.

Les inconvénients des petites agences de traduction en ligne sont suivants:

Aucun système d’abandon des linguistes n’a été développé. Pas de primes et d’évaluation du personnel. Il n’y a pas de modifications rédactionnelles ou de relecture du texte fini. Il n’est pas possible de faire passer le travail dans un délai très court (à cause de maladie ou d’absence temporaire d’un interprète).

Les clients qui ont besoin d’une traduction très urgente ou complexe doivent être très prudents dans le choix de leurs petits bureaux. Souvent, une petite agence, qui essaie de gagner plus, fait des promesses impossibles et il est trop tard pour corriger la situation. C’est l’occasion d’examiner la réputation de l’agence sur le marché des services.

Pas toutes les grandes agences de traduction en ligne peuvent se targuer d’une réputation irréprochable et de performances élevées, mais elles ont un bien meilleur travail et plus de ressources pour remédier à la situation difficile dès que possible.

Comment choisir une agence de traduction en ligne ? Nuances et caractéristiques

Le signe principal du bon choix d’une agence de traduction en ligne est le meilleur rapport qualité-prix pour le client. Lors de votre premier contact avec l’agence, vous devez tout savoir sur la future coopération.

Voilà les signes importants de l’agence de traduction en ligne, qui doivent être vérifiés avant de passer une commande de travail :

La présence de cas pour la paire de langues nécessaire, de tels exemples dans la pratique de l’agence, la capacité d’exécuter la commande immédiatement. Conditions de paiement – rabais, étalement des paiements, modes de paiement – en espèces ou sans espèces. Les taux actuels des traductions. Et il est également nécessaire de préciser si le prix final du travail effectué ne changera pas. Les styles de traduction en ligne et les subtilités pratiquées dans l’agence. La société garantit-elle une traduction exacte sous certaines conditions, est-il possible de réviser et de corriger le texte fini? En savoir plus sur les ressources matérielles et techniques de bureau. Le niveau de l’agence dans son ensemble sur le marché des services – le nombre de traducteurs travaillant dans le bureau, leur qualification, leur expérience professionnelle, l’expérience du bureau sur le marché des services rendus.

Ce n’est qu’une fois que les réponses à toutes les questions intéressantes pour le client sont prêtes, qu’il est possible de ne pas hésiter à donner en ligne le texte en cours de travail dans son bureau de traduction préféré.