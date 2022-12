Agence Air Algérie de Paris : un client crie au scandale

Tout au long de l’année, Air Algérie a été au centre de nombreuses polémiques. Cette fois-ci, la compagnie aérienne nationale est accusée d’arnaque. Comme nous le savons tous, internet et notamment les réseaux sociaux sont devenus une réelle tribune pour les personnes voulant exprimer leur gratitude ou leur mécontentement.

C’est donc via le réseau social Tiktok, qu’un Algérien vivant en France diffuse une vidéo accusant Air Algérie d’arnaque. La vidéo fait très vite effet boule de neige, et devient virale.

Selon le média DNAlgérie, l’homme en question s’est dirigé vers l’une des agences de Paris pour se faire rembourser un billet d’avion datant de plus de deux ans qu’il n’avait pas utilisé. Voulant être remboursé, il s’est vu proposé une alternative qu’il a trouvée douteuse, et qu’il qualifie d’arnaque.

L’agence lui propose un crédit aux modalités douteuses

Avant de proposer le remboursement, l’employé à l’agence de Paris a proposé une toute autre alternative, floue qui plus est. En effet, l’Algérien explique que le fonctionnaire lui a « proposé un crédit », qui lui permettra de s’enregistrer sur un autre vol, au moment désiré. Jusque-là, tout va bien mais un détail fera toute la différence.

Quand le client demanda plus de précision, on lui expliqua que ce crédit n’était pas utilisable selon le bon vouloir du client. Il n’avait pas le droit d’utiliser son avoir afin de se choisir un vol sur internet mais il devait se déplacer à une agence afin de s’enregistrer.

Cette offre n’était visiblement pas au gout du client algérien. Il s’est très vite rétracté pour exiger un remboursement de son billet d’avion. Il a donc réussi à se faire rembourser, et a profité de cette occasion pour inciter toutes les personnes ayant un billet à rembourser à se diriger vers l’une des agences d’Air Algérie.

Néanmoins, afin de nuancer ses propos, l’homme explique que l’employé était tout de même « gentil, compréhensif et professionnel ».