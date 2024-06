Âgée de 130 ans, Hadja Sarhouda se rend à la Mecque pour réaliser son rêve

Le premier groupe des pèlerins algériens a quitté l’aéroport d’Alger, le 25 mai dernier, pour partir en Arabie Saoudite et permettre à des centaines de Hadjis de réaliser leur rêve d’accomplir le cinquième pilier de l’Islam. Un rêve que vient de réaliser El Hadja Sarhouda, qui a particulièrement marqué les esprits des Algériens.

Notant, que cette année, la Mecque accueillera en tout 41 300 Hadjis algériens qui ont réussi à achever les démarches nécessaires pour se rendre dans les terres saintes.

À 130 ans, Hadja Sarhouda est la plus âgée des pèlerins algériens

Ces dernières heures, l’arrivée d’El Hadja Sarhouda en Arabie saoudite a fait le buzz sur la toile. En effet, les internautes ont été surpris de constat l’âge de cette Algérienne, qui, après de longues années, a enfin réalisé son rêve de se rendre dans les terres saintes pour accomplir le rituel du grand pèlerinage.

En effet, originaire de la wilaya de Tbessa, Hadja Stiti Sarhouda, âgée aujourd’hui de 130 ans, est née en date du 6 juillet 1894 et elle a vécu, tout au long de sa vie, de nombreux événements qui ont marqué l’Algérie. Aujourd’hui, elle a décidé de réaliser un rêve qui lui tient à cœur, le pèlerinage.

Par ailleurs, dans une vidéo devenue virale, la doyenne des Algériennes raconte qu’elle a déjà fait deux Omra et a toujours voulu faire le pèlerinage à la Mecque, depuis son jeune âge. Et c’est lors de cette nouvelle saison et à l’âge de 130 ans qu’elle réalise ce rêve, de devenir la plus âgée des pèlerins algériens.

Hadja Sarhouda a, aussi, fait savoir que cette opportunité lui a été accordée par l’Arabie Saoudite qui lui a offert la possibilité d’accomplir le pèlerinage trois fois.

