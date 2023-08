Âgée de 13 ans, une algérienne bat des coachs de calcul mental et décroche la 1re place en Égypte

L’élève algérienne, Amani Rouichi, réalise une magnifique performance au championnat arabe du calcul mental. En effet, organisé en Égypte, cette compétition a réuni l’élite des coachs du calcul mental du monde arabe.

Une épreuve que l’élève algérienne, âgée de 13 ans, a surmonté la main haute en s’adjugeant le titre de la plus jeune coach arabe du calcul mental.

Lors ce même événement régional, Amani Rouichi a terminé deuxième de l’épreuve du Rubik’s Cube. Jamais deux sans trois, Amani Rouichi, 13 ans, a hérité de la légion d’honneur de la Ligue Arabe.



Amani Rouichi : l’excellence à l’algérienne

Même si ses adversaires sont souvent plus âgés qu’elles, Amani Rouichi, l’enfant de Barika à Batna, s’illustre toujours et ne déroge pas à son habitude de terminer sur le podium. Désormais connue pour ses nombreuses consécrations nationales, continentales et régionales, Amani Rouichi compte un palmarès garni de récompenses.



Ainsi, elle est la plus jeune coach du calcul mental en Algérie, la plus jeune arbitre des compétitions du Soroban, double championne de Batna et championne d’Algérie du Rubik’s cube des malvoyants, compétition organisée pour la première fois en Algérie.