AG élective FAF : le président de la commission électorale, Ali Malek, fait le point

La commission électorale de la FAF a prolongé exceptionnellement le délai du dépôt des dossiers de candidature pour la présidence de la FAF jusqu’à hier le 5 septembre. Les trois candidats, Meziane Ighil, Abdelkrim Medouar et Walid Sadi se sont mis en conformité. Reste à savoir si leurs dossiers seront enfin retenus.

Le président de la commission électorale, Ali Malek, fait le point. « Après avoir prolongé le délai du dépôt des dossiers de candidature, les trois postulants Meziane Ighil, Abdelkrim Medouar et Walid Sadi ont renouvelé leurs dossiers. On va les étudier à partir de mercredi. Vendredi, la commission électorale annoncera les candidats retenus. C’est à partir du 12 septembre qu’on va commencer à préparer l’assemblée générale élective ». Dira-t-il, dans une déclaration accordée aux médias algériens.

Ali Malek dément la rumeur faisant état de la suppression de la condition du diplôme universitaire pour les postulants, étant donné que Said et Medouar n’ont pas les diplômes requis. « Il n’a jamais été question de supprimer la condition du diplôme d’études supérieures pour les postulants. On ne peut absolument pas changer les statuts et les décrets ».

L’AG élective ne sera pas reportée, selon Ali Malek

Le président de la commission électorale affirme que l’assemblée générale élective de la FAF ne sera, en aucun cas, reportée une nouvelle fois. Si tout se déroule comme prévu, elle aura lieu bel et bien le 21 septembre prochain pour élire le nouveau président qui succèdera à Djahid Zefizef.

« Le poste de la présidence de la FAF ne doit pas rester vacant pour une longue durée. Ainsi, je vous assure que l’assemblée générale élective de la fédération algérienne de football aura lieu le 21 septembre prochain. Il est temps d’élire un nouveau président, qui va installer son bureau fédéral ». A-t-il indiqué.

Il est utile à signaler que Meziane Ighil, qui a vu son mandatement obtenu par l’Amicale des anciens joueurs internationaux rejeté par le ministère de la jeunesse et des sports, a finalement obtenu un mandatement du Paradou AC.