AG élective FAF : la date de l’annonce du successeur de Zefizef connue

Prévue initialement le 4 septembre, l’assemblée générale élective de la fédération algérienne de football a été décalée. La commission électorale a communiqué la nouvelle date de tenue de l’AG élective, à l’occasion de laquelle on connaitra le successeur de Djahid Zefizef à la tête de la FAF.

La commission électorale de la FAF a prolongé le délai du dépôt des candidatures pour l’élection du président de la première instance du football national au 27 août prochain. Si une telle décision a été prise, c’est tout simplement pour permettre aux éventuels candidats de compléter leurs dossiers.

Face à cette situation, la commission électorale, qui a tenu une réunion de travail ce matin au siège de la FAF à Dely-Brahim, a été contrainte de changer le calendrier électoral.

À quelle date se tiendra l’AG élective de la FAF ?

En effet, et alors que le dernier délai du dépôt des dossiers de candidature est prévu le 27 août, l’étude de ces dossiers les 28 et le 29 août prochains. Le lendemain, soit le 30 août, la commission électorale annoncera les candidats retenus. Le dépôt des recours se fera entre le 23 août et le 4 septembre. L’étude des recours aura lieu le 5 et le 6 septembre. Enfin, la commission électorale rendra public la liste définitive des candidats éligible le 7 septembre.

Quant à l’assemblée générale élective, elle aura lieu le jeudi 21 septembre. Ce sera l’occasion de connaitre le nouveau président de la fédération algérienne de football qui va succéder à Djahid Zefizef.

Ce dernier, a démissionné de son poste, rappelons-le, le mois écoulé, à la suite de son échec aux élections pour un poste au comité exécutif de la CAF. Une fois sa démission entérinée par les membres du bureau fédéral, la commission électorale a entamé les démarches pour préparer l’assemblée générale élective.