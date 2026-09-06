Les États-Unis et la Russie plus petits, l’Afrique plus grande : l’ONU redessine la carte du monde

L’Afrique est-elle sous-dimensionnée sur nos cartes ? Vendredi, l’ONU étudie le projet de résolution « Correct the Map », porté par le Togo et l’Union africaine. L’objectif : abandonner les projections cartographiques biaisées pour adopter une représentation à l’échelle réelle de la superficie des continents.

Le Togo a soumis vendredi 4 septembre une résolution à l’Assemblée générale de l’ONU pour remplacer la projection cartographique de Mercator par une carte reflétant plus fidèlement la taille réelle de l’Afrique.

Intitulé « Correct the Map », ce projet de résolution concrétise une campagne visant à promouvoir la projection « Equal Earth ». Cette cartographie alternative permet de représenter équitablement les dimensions de chaque région du monde, et tout particulièrement celles de l’Afrique.

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Pourquoi l’Afrique demande-t-elle une nouvelle carte du monde ?

En apparence, l’Afrique semble faire la même taille que le Groenland. En réalité, elle est 14 fois plus vaste que l’île danoise ! De même, l’Union européenne y paraît presque aussi grande que le continent africain, qui est pourtant sept fois plus étendu. Cet écart massif avec la réalité découle de la célèbre projection de Mercator conçue au XVIe siècle pour les navigateurs, mais toujours omniprésente aujourd’hui.

Biaisée par sa vision européocentrée, la projection de Mercator agrandit disproportionnellement les zones proches des pôles tout en compressant les régions équatoriales. Résultat : l’Europe et l’Amérique du Nord y apparaissent bien plus imposantes qu’en réalité.

S’il est impossible de plaquer une sphère sur une surface plane sans altérer la réalité, les cartographes Tom Patterson, Bojan Savric et Bernhard Jenny ont créé en 2018 la projection « Equal Earth » (Terre égale). En trouvant un compromis entre formes, proportions et échelles, ce modèle restitue leur superficie réelle à l’Afrique, mais aussi à l’Amérique latine, à l’Asie du Sud et à l’Océanie, bien plus vastes ici que sur la carte de Mercator.

« L’une des plus grandes campagnes de désinformation au monde »

Cinq siècles plus tard, des voix africaines exigent l’abandon de la carte de Mercator. Lancée en avril 2025 par Speak Up Africa et Africa No Filter, la campagne « Correct the Map » dénonce une déformation historique. Selon ses initiatrices, Fara Ndiaye et Moky Makura, rapetisser l’Afrique sur les cartes revient à reléguer le continent au second plan et constitue l’une des plus grandes désinformations au monde.

Portée par l’Union africaine depuis août 2025, l’initiative est désormais défendue à l’ONU par le Togo, mandaté en avril dernier. Présent à New York pour le vote du vendredi, le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Dussey, rappelle qu’il s’agit d’un « débat scientifique et non politique ». Le projet de résolution invite l’ensemble des institutions, médias et systèmes éducatifs à troquer les représentations biaisées contre des cartes fidèles à la superficie réelle de l’Afrique et des autres continents.

Porté par le Togo et plusieurs pays africains, ce texte — soutenu par la France et l’Union européenne — est passé à une écrasante majorité (164 voix pour), malgré six abstentions et le seul vote contre des États-Unis.

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