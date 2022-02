Afrique – Europe : les principales décisions du sommet de Bruxelles

Le 6e sommet UE-Afrique, qui s’est tenu jeudi 17 et vendredi 18 février à Bruxelles, a été clôturé hier. À l’issue du sommet, les pays de l’Union africaine et ceux de l’Union européenne ont « adopté une déclaration sur une vision conjointe pour 2030 ».

Dans la déclaration finale du sommet, adoptée à l’unanimité, a porté essentiellement sur un « partenariat rénové » qui inclut initialement la lutte contre le Covid-19, des partenariats d’investissement et la question migratoire.

Il s’agit donc d’un « partenariat rénové », avec notamment le lancement d’une stratégie européenne d’investissements et une aide pour produire des vaccins anti Covid-19 dans le continent africain.

« Notre vision commune (…) a pour objectif de consolider un partenariat renouvelé pour la solidarité, la sécurité, la paix, le développement économique durable », peut-on lire dans la déclaration.

Vaccins Covid-19 et programmes d’investissements

Sur le volet sanitaire, les Européens se sont engagés à aider des pays africains à produire sur leur sol des vaccins à ARN messager. Il s’agit d’un programme dévoilé vendredi par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). L’UE a également promis de fournir à l’été un total cumulé d’au moins 450 millions de doses de vaccins anti-Covid aux Africains.

Dans le sillage de la lutte contre l’épidémie du coronavirus, l’UE a décidé de mobiliser 425 millions d’euros pour accélérer les campagnes de vaccination en soutenant la distribution des doses et la formation des équipes médicales.

À ce propos, les dirigeants de l’UE ont rappelé leur opposition à une levée des brevets des vaccins, réclamée par leurs homologues africains. Cette démarche s’inscrit dans le cadre du « transfert encadré de technologies », souligne-t-on encore.

Dans le souci « d’aider des projets voulus et portés par les Africains », les pays de l’Union européenne ont lancé une stratégie globale d’investissements dotée d’au moins 150 milliards d’euros sur sept ans.

La priorité dans le cadre de ce programme sera donnée aux infrastructures de transport, réseaux numériques et énergie. La déclaration précise à ce propos que cela se fera tout en garantissant « une gouvernance responsable, transparente, inclusive ».

La question migratoire

Concernant la question migratoire, le sommet UA-UE a préconisé de donner la priorité « aux efforts d’améliorations effectives en matière de retour, de réadmission et de réintégration ». Ainsi, « les régimes d’asile seront renforcés en vue d’offrir un accueil et une protection adéquats aux personnes qui y ont droit ».

Or, le souci a également été de combattre le problème dans sa source ; « nous continuerons à nous attaquer aux causes profondes de la migration irrégulière et des déplacements forcés et renforcerons notre coopération pour remédier à tous les problèmes liés à la migration », lit-on encore dans le document.

Cependant, la déclaration ajoute : « Dans le respect des besoins, des compétences et des cadres juridiques nationaux, des voies de migration légale continueront à être développées entre les deux continents et à l’intérieur du continent africain ».