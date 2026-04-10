Afrique, Europe de l’Est, Asie… Air Algérie annonce 7 nouvelles liaisons pour 2026

Dans le sillage du renouvellement de sa flotte, la compagnie nationale annonce une expansion internationale d’envergure. Afrique subsaharienne, Asie, Europe de l’Est : Air Algérie s’apprête à ouvrir des marchés inédits dès le mois de juin 2026.

C’est lors d’une conférence de presse tenue jeudi soir, en marge de la signature d’un mémorandum d’entente portant sur la réalisation d’un centre de fret aérien à l’aéroport d’Alger Houari-Boumédiène, que le PDG d’Air Algérie, Hamza Benhammuda, a levé le voile sur les grandes ambitions de la compagnie pour l’année en cours. À ses côtés, Mokhtar Saïd Mediouni, PDG de la société de gestion de l’aéroport d’Alger, et Abdelkader Salmi, directeur général d’Air Algérie Cargo, ont également pris la parole pour présenter les projets structurants qui accompagnent cette dynamique de développement.

Au total, sept nouvelles liaisons régulières sont prévues d’ici à la fin de l’année, conditionnées à la poursuite des livraisons des nouveaux appareils acquis par la compagnie dans le cadre de son programme de renouvellement de flotte.

L’Afrique subsaharienne : un axe prioritaire

L’offensive africaine d’Air Algérie se concrétise dès le mois prochain. La première ouverture est programmée pour la mi-juin 2026 avec le lancement de la liaison Alger – Libreville, capitale du Gabon. Il s’agit d’une étape symbolique dans la stratégie de la compagnie de renforcer son ancrage sur le continent africain, un marché en forte croissance et jusqu’ici sous-exploité par le transporteur national.

Quatre autres destinations africaines suivront au fil de l’année, couvrant des économies majeures de la région : Luanda en Angola, Maputo au Mozambique, Accra au Ghana et Lagos au Nigéria. Ces ouvertures s’inscrivent dans une vision à long terme d’Air Algérie, qui cherche à positionner Alger comme une plateforme de transit entre l’Europe, le Maghreb et l’Afrique subsaharienne. Des marchés comme le Nigéria et le Ghana, véritables locomotives économiques de l’Afrique de l’Ouest, représentent un potentiel commercial considérable, tant pour le trafic passagers que pour le fret.

Shanghai et Varsovie : cap sur l’Asie et l’Europe de l’Est

Au-delà de l’Afrique, Air Algérie nourrit des ambitions en Asie. L’ouverture d’une liaison directe vers Shanghai, deuxième ville de Chine et capitale économique mondiale, est prévue pour l’hiver 2026. Cette ligne viendrait compléter les dessertes existantes vers Pékin et renforcer les liens commerciaux entre l’Algérie et la Chine, partenaire économique de premier plan d’Alger.

Sur le front européen, c’est Varsovie, capitale de la Pologne, qui s’ajoutera au réseau de la compagnie. Un choix stratégique qui reflète l’importance croissante de la communauté algérienne établie en Europe centrale et orientale, un marché encore peu couvert par les compagnies nord-africaines.

Benhammuda a cependant tenu à formuler une réserve importante : la concrétisation de l’ensemble de ce programme reste conditionnée à la continuité des livraisons des nouveaux appareils commandés. Le renouvellement de la flotte, en cours depuis plusieurs mois, constitue le socle sur lequel repose toute l’expansion internationale de la compagnie.

L’aéroport d’Alger entre transformation numérique et montée en gamme

Cette expansion d’Air Algérie s’accompagne d’un vaste chantier de modernisation de l’aéroport international Houari-Boumédiène. Selon Mokhtar Saïd Mediouni, la plateforme algéroise a enregistré plus de 10 millions de passagers en 2025, un record historique, et les projections tablent sur le franchissement de la barre des 11 millions de passagers en 2026.

Pour absorber cette croissance et améliorer l’expérience voyageur, plusieurs projets sont en cours. Le terminal 1 sera dédié aux vols low-cost, tandis que dès l’été prochain, des systèmes d’enregistrement intelligent et des parcours de voyage entièrement numérisés seront mis en place, avec des couloirs biométriques permettant de réduire considérablement les temps d’attente.

L’aéroport adoptera également des navettes électriques sur le tarmac, dans une démarche de développement durable, ainsi qu’un système moderne de gestion des risques aviaires pour renforcer la sécurité aérienne.

Côté confort, des cabines de repos destinées aux passagers en transit sont également prévues, traduisant une volonté claire de monter en gamme et de rivaliser avec les grands hubs régionaux. Mediouni a alors conclu en soulignant que l’ensemble de ces initiatives traduisent « une volonté réelle de développer le secteur aérien national, de renforcer sa compétitivité et de consolider la position de l’aéroport d’Alger comme hub régional incontournable ».