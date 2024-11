AFRIPOL et Kaspersky s’allient pour renforcer la cybersécurité en Afrique

Dans un contexte où les cybermenaces ne cessent d’évoluer, AFRIPOL et Kaspersky unissent leurs forces pour protéger le continent africain. Un accord de coopération historique vient d’être signé entre ces deux acteurs majeurs de la cybersécurité, ouvrant la voie à une collaboration renforcée dans la lutte contre la cybercriminalité.

Un partenariat stratégique face aux défis cybernétiques de l’Afrique

L’Afrique fait face à des défis uniques en matière de cybersécurité. Le continent présente notamment la plus forte proportion d’ordinateurs de systèmes de contrôle industriel (ICS) ciblés par des logiciels malveillants. Cette vulnérabilité particulière nécessite une réponse coordonnée et experte.

C’est dans ce contexte qu’AFRIPOL, l’organisme de coopération policière de l’Union africaine, et Kaspersky, leader mondial de la cybersécurité, ont officialisé leur partenariat le 18 novembre 2024 à Alger.

Les points clés de l’accord

Ce nouvel accord, d’une durée de 5 ans, prévoit :

Un partage accru de données sur les cybermenaces et les tendances criminelles

La mise à disposition de l’expertise technique de Kaspersky auprès d’AFRIPOL

Une collaboration renforcée pour l’analyse du renseignement criminel

Des ambitions à la hauteur des enjeux

Mr Jalel Chelba, Directeur Exécutif par intérim d’AFRIPOL, souligne l’importance de cette collaboration : « Cet accord représente une avancée majeure dans le renforcement des défenses numériques de l’Afrique. […] Ensemble, nous faisons un pas important vers la résilience numérique en Afrique ».

Eugene Kaspersky, fondateur et PDG de Kaspersky, partage cette vision : « En renforçant notre coopération avec AFRIPOL […], nous espérons améliorer notre contribution à la promotion d’une plus grande cyber-résilience et d’un cyberespace plus sûr pour tous ».

Une collaboration déjà éprouvée

Ce partenariat s’appuie sur une histoire de coopération fructueuse entre AFRIPOL et Kaspersky. Les deux organisations ont déjà collaboré sur plusieurs projets, notamment :

L’évaluation des menaces cybernétiques en Afrique

La participation aux opérations « Africa Cyber Surge » menées par INTERPOL

La promotion de la confiance numérique, avec l’ouverture du premier centre de transparence Kaspersky au Rwanda

Vers un avenir numérique plus sûr pour l’Afrique

Cette alliance stratégique entre AFRIPOL et Kaspersky marque une étape cruciale dans la protection du cyberespace africain. En combinant l’expertise technique de Kaspersky et la portée institutionnelle d’AFRIPOL, ce partenariat promet de renforcer considérablement les capacités de cyberdéfense du continent.

Alors que l’Afrique poursuit sa transformation numérique, cette collaboration apparaît comme un pilier essentiel pour garantir un développement digital sûr et durable pour tous les citoyens africains.