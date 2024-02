Africa Film Festival 2024 – Belgique : le réalisateur algérien Youcef Mahsas en lice

Le cinéma algérien poursuit son succès à l’international. Cette fois-ci, c’est au tour du réalisateur algérien de mener la course aux nominations, dans la prochaine édition du « Africa Film Festival », événement qui met en lumière le cinéma africain.

Dans sa nouvelle édition, l’Africa Film Festival donne rendez-vous en Belgique, du 19 au 30 avril 2024, pour faire découvrir à un large public et diversifié des films et des réalisations de qualité et socialement pertinentes sur l’Afrique et sa diaspora.

Le film « Exécution » de Youcef Mahsas dans la sélection officielle

L’Algérie prend part à cet événement, grâce à la participation du film « Exécution » du réalisateur algérien Youcef Mahsas. Sorti en 2023, ce court métrage retrace l’histoire et la résistance des habitants d’un village en Algérie, face aux violences du colonisateur.

Par ailleurs, le court métrage a été sélectionné en compétition officielle à la 19ᵉ édition du « Africa Film Festival », pour concourir au grand prix. Réalisé par Youcef Mahsas, le film revient sur la bravoure et la résistance des habitants d’un village algérien face à l’oppression d’un officier haineux, dont le rôle est incarné par l’acteur César Duminil, qui a décidé ses lois inhumaines contre les moudjahidines prisonniers et pour terroriser la population civile.

Dans ce court métrage, Youcef Mahsas se distingue par un style narratif historique, qui dresse le portrait d’un petit village symbolisant les sacrifices du peuple algérien, déterminé à libérer sa patrie et à défendre l’honneur de sa terre et sa population.

Le film rend, aussi, hommage aux femmes qui ont participé à la lutte contre l’armée du colonisateur. Notamment, par le personnage de Louiza (l’actrice Amira Hilda Douada), qui joue le rôle d’une épouse d’un Moudjahid prisonnier, déterminée à faire vivre à cet officier les supplices des fusillés.

Pour raconter cette histoire poignante de la révolution algérienne, Youcef Mahsas a fait appel à une pléiade d’artistes, dont Lydia Laarini, Mourad Yakour, Rachid Boussoualim, Zinedine Arhabe ou encore Saliha Zahda.

