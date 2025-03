« Affronter l’Algérie à 15h n’est pas un avantage pour nous », le sélectionneur du Botswana

L’équipe d’Algérie affrontera le Botswana, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde-2026, à 15h en plein Ramadan. Mais pour le sélectionneur botswanais, cela n’est pas un avantage pour son équipe.

C’est à partir du 17 mars prochain que la sélection nationale va renouer avec les éliminatoires de la Coupe du Monde-2026. Elle affrontera à l’occasion le Botswana, dans le cadre de la 5ᵉ journée du groupe G. Un match qui aura lieu à Francistown et le coup d’envoi sera donné à 15h. Les Verts vont sans doute souffrir sous une chaleur suffocante, en plein mois de Ramadan.

Mais selon le sélectionneur botswanais, Morena Ramoreboli, cela n’est absolument pas un avantage pour son équipe. Dans une interview accordée au média « Foot Africa United », il explique pourquoi.

« Nous allons jouer à Francistown, c’est là que nous jouons la plupart de nos matchs. Donc, oui, ce sera un match difficile pour les deux côtés, car les gens pensent que jouer sous cette chaleur est un avantage pour nous. Mais nous savons que nous affrontons une équipe expérimentée, des joueurs qui savent comment obtenir de bons résultats et gérer les matchs à l’extérieur », s’est-il expliqué.

Et d’ajouter : « Il ne faut surtout pas faire l’erreur de croire que nous sommes à domicile et que cela nous garantit forcément un bon résultat. Nous devons rester humbles, continuer à travailler dur et nous assurer de bien jouer ».

Ramoreboli optimiste pour un bon résultat face aux Verts

Le technicien sud-africain de 44 ans se dit optimiste de réaliser la victoire face à la redoutable équipe d’Algérie. Il reconnait la difficulté de la mission, mais avec la volonté et la détermination, son équipe parviendra à prendre le dessus sur la sélection nationale.

« L’Algérie, une équipe très coriace ; dynamique, rapide dans les phases offensives, bien structurée, qui sait comment occuper les couloirs et créer le surnombre dans les espaces. Ce sera donc un adversaire très difficile à manier pour nous.

« En fait, l’objectif est très simple : jouer pour gagner, jouer pour être compétitif. La priorité n’est pas de se qualifier pour la Coupe du Monde, mais plutôt de nous préparer au mieux pour la Coupe d’Afrique des Nations », a-t-il ajouté.

Et d’enchainer : « L’amélioration de notre classement FIFA passes par des victoires. Nous faisons donc de notre mieux pour y parvenir, et croyez-moi, nous y arriverons. Je pense que nous allons y parvenir. Nous devons juste être patients et être prêts à donner le maximum sur le terrain ».

Après avoir affronté le Botswana le 17 mars, l’équipe d’Algérie, qui domine le groupe G avec 9 points, accueillera le Mozambique dans le cadre de la 6ᵉ journée des éliminatoires de la CDM-2026. Le match aura lieu le 24 mars au stade Hocine Ait-Ahmed (Tizi-Ouzou).