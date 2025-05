Affrontements armés en Libye : les ressortissants algériens appelés à rester confinés

Des violents affrontements entre des groupes armés rivaux ont secoué Tripoli, lundi soir, poussant le ministre de l’Intérieur libyen à ordonner le confinement des habitants de la capitale et ses alentours. Le consulat général d’Algérie a lancé un appel aux membres de la diaspora pour rester confinés.

Des tirs intermittents à l’arme lourde, dont des mitrailleuses, et des déflagrations, ont commencé à être entendus dans plusieurs secteurs de la capitale à partir de 21 heures de la soirée du lundi 12 mai 2025. Selon la presse locale, Abdel Ghani Al-Kikli, chef d’un puissant groupe armé dans le sud de Tripoli, a été tué dans des circonstances non élucidées.

La Libye peine à se relever des années de guerres qui ont suivi la révolte de 2011 et la chute de Mouammar Kadhafi. Le pays est actuellement divisé entre un gouvernement basé à Tripoli, reconnu par l’ONU, et une administration rivale dans l’est, sous le contrôle de la famille Haftar.

L’ambassade d’Algérie à Tripoli appelle les membres de la diaspora à rester confinés

Dans un nouveau communiqué, publié sur sa page officielle, le consulat général d’Algérie à Tripoli a appelé les ressortissants algériens établis dans la capitale à suivre les instructions du gouvernement libyen et à rester confinés durant ces affrontements.

« Le consulat général informe les membres de la communauté qu’en raison des récents développements à Tripoli et ses environs, le ministère de l’Intérieur du gouvernement d’unité nationale libyen a rappelé à tous les citoyens des régions de Tripoli la nécessité de rester chez eux et de ne pas sortir, et ce, afin de préserver leur sécurité. Veuillez prendre cette alerte en considération et à faire preuve de prudence« , lit-on dans le communiqué en question.

Par ailleurs, il est important de préciser que le consulat ne fait état d’aucune victime d’origine algérienne lors des affrontements des milices rivales.

En Libye, le chef d’une puissante milice tué à Tripoli

Le ministère de l’Intérieur du gouvernement d’union nationale à Tripoli a ordonné à tous les citoyens de rester chez eux pour leur sécurité, sans fournir plus de détails. Par mesure de précaution, des avions en stationnement à l’aéroport de Tripoli ont été déplacés et sécurisés à Misrata, et plusieurs vols ont été redirigés vers cette ville.

Selon les médias locaux, les affrontements ont opposé des groupes armés de la capitale à des mouvements rivaux de Misrata, une importante ville portuaire située à 200 kilomètres à l’est de Tripoli.

Bien qu’un calme relatif ait prévalu ces dernières années, des affrontements éclatent régulièrement entre les nombreux groupes armés libyens qui disputent les zones d’influence. D’ailleurs, en août 2023, des combats entre deux puissants groupes de la capitale ont fait 55 morts.

