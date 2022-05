Affrontements à Tripoli : l’Algérie exprime son inquiétude

Suite au déclenchement d’affrontements armés dans la capitale Tripoli en Libye, l’Algérie réagit en appelant toutes les parties libyennes à éviter l’escalade. L’Algérie a affirmé, ce mardi 18 mai 2022, suivre « avec une grande inquiétude » les derniers développements en Libye.

Dans une déclaration rendue publique par le Ministère des Affaires Etrangères, ce mardi, cette dernière est « au nom du porte-parole officiel du ministère des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger ».

« L’Algérie suit avec une grande inquiétude les récents développements dans son pays frère Libye à la suite du déclenchement des affrontements armés dans la capitale Tripoli, et appelle toutes les parties libyennes à se contrôler, à éviter l’escalade et à travailler pour élever leur l’intérêt supérieur du pays avant toute considération. » Lit-on dans la première partie de la déclaration en question.

L’Algérie appelle la Libye à s’unir pour la réussite du processus électoral

La seconde partie de déclaration au nom du porte-parole officiel du ministère des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger, explique que : « L’Algérie appelle également toutes les parties libyennes à unir leurs efforts pour fournir les conditions nécessaires au succès du processus d’organisation d’élections libres et équitables comme le meilleur moyen de consacrer la souveraineté du peuple libyen dans le choix de son représentants et atteindre leurs ambitions légitimes pour mettre fin à la crise et poser les bases d’un État démocratique et moderne. »