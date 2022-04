Affaire du conflit à la FAF : Amara passe à l’action

Prévue initialement demain le 11 avril, la réunion du bureau fédéral de la FAF a été reportée d’une semaine, soit jusqu’au dimanche prochain, le 17 avril, dans la soirée. Sous la présidence de Charaf-Eddine Amara, plusieurs points sont à l’ordre du jour de cette réunion parmi les plus importants l’organisation de l’Assemblée générale ordinaire (AGO) ainsi que la préparation de l’AG élective (AGE).

Après l’élimination de la sélection nationale de la prochaine coupe du monde au Qatar, le président de la fédération algérienne de football Charaf-Eddine Amara a annoncé sa démission. Après avoir tenu une réunion extraordinaire avec les membres du bureau fédéral, il les a informé de son départ après avoir consommé une année seulement de son mandat de quatre ans.

Mais jusqu’au moment où nous mettons sous presse, la démission de Charaf-Eddine Amara n’a pas encore été actée. Ce se fera dans la soirée de dimanche prochain, le 17 avril, à l’occasion de la tenue de la réunion du bureau fédérale. En effet, Amara a appelé les membres de son BF pour cette réunion mensuelle statutaire, a-t-on appris de la fédération algérienne de football.

Sous la présidence de Charaf-Eddine Amara, Plusieurs points seront à l’ordre du jour, citant notamment l’organisation de l’assemblée générale ordinaire du bureau fédérale ainsi que la préparation de l’assemblée générale élective pour élire le successeur de Charaf-Eddine Amara.

Vers un nouveau bras de fer Amara-BF ?

Après l’échec de la qualification pour la prochaine coupe du monde, Charaf-Eddine Amara a annoncé sa démission. Les membres de son bureau fédéral ont fixé dans la foulée la date de la tenue de la prochaine assemblée générale pour le 11 avril prochain. Mohamed Maouche a été désigné président par intérim jusqu’à la tenue de la prochaine assemblée générale électif.

Mais la plupart des membres du BF, à travers des déclarations accordées aux médias, ont refusé la présence de Charaf-Eddine Amara lors de la prochaine AG, estimant qu’il est démissionnaire et qu’il n’est plus président de la première instance du football national. Certains d’entre eux, à l’image d’Amar Bahloul et Mouldi Aissaoui, ont affirmé que la démission du président de la FAF n’engage que lui-même et qu’ils ne sont pas obligés de lui emboiter le pas. C’est la raison pour laquelle le concerné continue à exercer ses fonctions le plus normalement du monde jusqu’à la tenue de la prochaine assemblée général, où sa démission sera actée et suivie par un départ collectif de l’actuel bureau. Autrement dit, Amara veut pousser tous les membres du BF à démissionner, conformément aux statuts de la FAF.

Maintenant qu’Amara les a appelés pour une réunion le 17 avril prochain, reste à savoir si les membres du bureau fédéral vont accepter de venir, ou bien s’ils camperont sur leur décision de se réunir demain, comme ils l’ont décidé le 31 mars dernier. Apparemment, on se dirige droit vers un autre bras de fer entre les deux parties.