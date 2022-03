Le tribunal militaire de Blida a prononcé, jeudi soir, son jugement à l’encontre du général-major à la retraite Athmane Tartag, dit Bachir, ancien chef des services de renseignement, dans l’affaire des pots-de-vin et de fraude ayant entaché les élections législatives de 2017 jumelée à celle de la controversée Madame Maya.

Selon les informations rapportées par le média arabophone Echorouk Online, « le tribunal militaire de Blida a condamné, ce jeudi soir, l’ancien chef des services de renseignement, le général-major à la retraite, Bachir Tartag, à une peine de six (6) ans de prison ferme pour son implication dans l’affaire des pots-de-vin et de fraude lors des élections législatives de 2017 ainsi que dans l’affaire de Nachinèche Zoulikha, alias Madame Maya, la fille présumée de l’ancien Président de la République, Abdelaziz Bouteflika ».

La même source a indiqué que « le Procureur militaire de la République avait requis une peine de dix (10) ans de prison ferme à l’encontre de l’ancien patron des services de renseignement, décrivant les faits de cette affaire de « dangereux » lors sa plaidoirie ».

Un autre général condamné

Lors du même procès, la justice militaire a également rendu son verdict à l’encontre de quatre (4) autres anciens hauts gradés de l’armée, accusés de lourdes charges liées à « l’abus de fonction et le non-respect et la violation de la procédure judiciaire à suivre dans les enquêtes et son transfert au Procureur de a République près le tribunal militaire régional compétent ».

En effet, et selon le même média, il s’agit de l’ancien sous-Directeur de la sécurité intérieure, le général B.A, ainsi que de deux officiers, au grade de colonel, condamnés tous les trois à une peine de cinq (5) ans de prison ferme. Le dernier mis en cause est un officier, au grade major, et a écopé, à son tour, d’une peine de trois (3) ans de prison ferme.

« L’ancien député du FLN, Baha Eddine Tliba, a été convoqué par le tribunal militaire de Blida pour comparaître en tant que témoin lors de la tenue de ce procès », a noté la même source en rajoutant que « le procès du général-major Chérif Zerrad, chef du département emploi-préparation de l’État-major de l’Armée Nationale Populaire (ANP), a été programmé pour le 21 mars prochain ».

Il convient de rappeler que le juge d’instruction avait décidé de jumeler l’affaire de Madame Maya à celle des pots-de-vin des élections législatives de 2017 en mars 2021. Soulignons également le fait que les accusés étaient impliqués dans un premier temps dans l’affaire des pots-de-vin des législatives de 2017, suite à la plainte de l’ex-député Tliba, puis dans l’affaire relative aux violations des procédures légales liée à Madame Maya.