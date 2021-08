Affaires Bouhafs – Karoui : s’agit-il d’un échange entre Tunis et Alger ?

Ces dernières semaines, la Tunisie mène une campagne contre la corruption notamment dans le monde politique. Après avoir limogé une trentaine de hauts responsables tunisiens, Kaïs Saïed traque aujourd’hui les oligarques, dont l’homme d’affaires Nabil Karoui.

En fuite à l’étranger, Nabil Karoui a été arrêté, dimanche dernier, dans la wilaya de Tébessa. L’homme d’affaires tunisien a été interpellé en compagnie de son frère dans un appartement au quartier résidentiel El Arami. Une arrestation qui intervient au lendemain de l’extradition d’activiste Slimane Bouhafs par la Tunisie vers l’Algérie.

Pourquoi la Tunisie a-t-elle extradé Slimane Bouhafs vers l’Algérie ?

Ancien policier et converti au christianisme, Slimane Bouhafs avait passé, entre 2016 et 2017, un séjour de 20 mois de prison à Sétif pour « atteinte à l’islam ». Quelques mois plus tard, Bouhafs se réfugie en Tunisie où trouve la protection du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR).

Jusque-là, tout se passait bien pour lui, mais avec la guerre déclarée par l’Algérie contre le MAK, Bouhafs s’est retrouvé traqué par la justice algérienne en raison de ses relations avec le leader du mouvement indépendantiste kabyle, Ferhat Mehenni.

Slimane Bouhafs est protégé par l’Agence des Nations Unies pour les Réfugiés. De ce fait, la protection internationale dont il bénéficie exige à la Tunisie, signataire de la Convention de Genève de 1951, de ne pas l’extrader. Pourquoi Tunis a-t-elle violé ses engagements internationaux pour cette extradition ? Bouhafs a-t-il été livré à Alger en échange de Nabil Karoui ?

Selon des médias tunisiens, les deux pays voisins se sont entendus pour « un échange d’individus recherchés ». D’ailleurs, la justice tunisienne a émis, ce matin, des mandats d’arrêts internationaux en vue de l’extradition des frères Karoui. Les deux hommes d’affaires devraient être extradés dans les prochaines heures.