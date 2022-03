Affaires Ali Haddad : une nouvelle peine de prison s’ajoute à la liste

Dans un procès impliquant l’homme d’affaires Ali Haddad et les deux anciens Ministres des Travaux Publics, Amar Ghoul et Abdelkader Ouali dans l’affaire du projet de réalisation de la double voie Aïn Defla-Bourached. En effet, il s’agit de l’octroi par l’ancien Ministre Amar Ghoul du marché de réalisation d’un tronçon de neuf (9) km d’autoroute à Aïn Defla au groupement Altro-ETRHB sous forme de gré à gré pour un montant de plus d’un demi-milliard de dinars.

L’affaire du projet de réalisation de dédoublement de la route de la wilaya d’Aïn Defla et son raccordement à l’échangeur de l’autoroute Est-Ouest implique aussi d’anciens responsables de la Direction des Travaux Publics relevant de la même wilaya.

Condamnation de Ali Haddad et deux anciens ministres

C’est au Pôle Pénal spécialisé dans les affaires de corruption financière et économique du tribunal de Sidi M’hamed à Alger que Le verdict est tombé, ce jeudi 24 mars 2022, l’homme d’affaires a été condamné à 4 ans de prison ferme et 200 mille dinars d’amende, ainsi que les deux anciens ministres des Travaux Publics condamnés.

Dans la même affaire, l’ancien Directeur des Transports et des Travaux Publics de la wilaya d’Ain Defla, Defla Khlifaoui a été condamné à une peine de 4 ans de prison et une amende de 200 000 dinars, et Benchenane Mohamed et Berouag Slimane, l’ancien directeur des travaux publics de la wilaya d’Ain Defla d’une peine de deux ans de prison et d’une amende d’un montant de 100 mille dinars.

Dans le même procès d’autres accusés impliqués ont eu droit à diverses autres sanctions, allant de l’acquittement à 18 mois de prison et à 3 ans de prison pour les superviseurs du projet de ce procès.

Lors du même verdict un jugement ordonnant la confiscation de tous les biens mobiliers et immobiliers et comptes bancaires saisis par le juge d’instruction de la même instance judiciaire pour les prévenus condamnés, a été prononcé.

Enfin Berkaw Slimane, l’ancien directeur général de la Société algérienne des travaux routiers a quant à lui été acquitté.

Ces condamnations ont été prononcées, après que les prévenus ont été reconnus coupables d’accusations liées à l’octroi de privilèges injustifiés dans le domaine des marchés publics, abus de pouvoir, conflit d’intérêts, abus d’influence, participation au gaspillage de fonds publics, participation au gaspillage de fonds publics , et l’obtention de privilèges injustifiés dans le domaine des transactions publicitaires et incitation d’un agent public à abuser de son influence dans le but d’obtenir des avantages indus, et délit de délivrance de certificats prouvant des faits inexacts.