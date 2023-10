Affaire Youcef Atal : l’entraineur de l’OGC Nice réagit à la suspension du joueur

L’OGC Nice a suspendu Youcef Atal jusqu’à nouvel ordre pour avoir soutenu la Palestine. L’entraineur des Aiglons, Francesco Farioli, réagit à la sanction infligée en l’encontre de son latéral droit.

Comme tout le monde le sait, Youcef Atal est au cœur d’une grande polémique en France après avoir soutenu la Palestine dans la guerre Gaza-Israël. Une affaire qui a fait couler beaucoup d’encre depuis samedi dernier.

Visé par une enquête pour « apologie du terrorisme », le latéral droit de la sélection nationale a été suspendu par l’OGC Nice jusqu’à nouvel ordre. Le club de la Côte d’Azur a pris cette décision après avoir auditionné le joueur hier matin, à son retour du stage des Verts. Silence radio côté la fédération algérienne de football qui n’a, jusqu’au moment où nous mettons sous presse, publié aucun communiqué pour soutenir le natif de Boghni.

Farioli réagit à la suspension d’Atal

Lors de la conférence d’avant-match face à l’Olympique de Marseille, l’entraineur de l’OGC Nice, Francesco Farioli, a été interrogé sur la suspension de Youcef Atal. Le coach réagit à la sanction infligée par le club en l’encontre du joueur.

« Concernant la suspension de Youcef Atal, je pense que le communiqué du club a été très clair. Si je peux ajouter une chose, en tant qu’être humain et en tant que père de famille, c’est que ce à quoi on assiste en ce moment (en Israël et à Gaza) est une véritable catastrophe humanitaire, en dehors des drapeaux et religions. Nous, en tant que sportifs, nous bénéficions d’une tribune et nous avons le devoir d’envoyer un message de paix, un message fort pour espérer que cette catastrophe humanitaire puisse prendre fin au plus vite et que les enfants puissent retrouver leurs parents, dans cette région du monde comme partout. Qu’on retrouve un peu de calme ». Dira-t-il d’emblée.

Et d’ajouter : « Youcef est un garçon que nous aimons tous, un joueur important et à qui on tient. Mais je le répète, en tant que sportifs, nous avons des droits, mais aussi des devoirs. Il y a une suspension et une enquête en cours, tout cela va au-delà de l’aspect sportif ».