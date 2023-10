Affaire Youcef Atal : la commission de discipline en France prononcera son verdict ce soir

La commission de discipline en France prononcera ce soir au verdict concernant l’affaire Youcef Atal. Le latéral droit de la sélection nationale devrait écoper d’une sanction pour avoir soutenu la Palestine.

Comme tout le monde le sait, Youcef Atal est au cœur d’une grande polémique en France après avoir soutenu la Palestine dans la guerre Gaza-Israël. En effet, relayé une vidéo dans laquelle le cheikh Mahmoud al-Hasanat demande à Dieu d’envoyer « un jour noir sur les juifs » et « d’accompagner la main » des habitants de Gaza « s’ils jettent la pierre ». Une affaire qui a fait couler beaucoup d’encre depuis plus de dix jours.

Déjà suspendu par l’OGC Nice jusqu’à nouvel ordre, le joueur a été auditionné par la commission de discipline en France. Il a eu l’occasion pour raconter sa version et surtout se défendre.

Le verdict va tomber ce soir

Selon le quotidien spécialisé L’Équipe, la commission de discipline en France va prononcer au verdict ce soir. Ce sera l’occasion de connaitre la sanction qu’il va écoper.

Selon la même source, « La décision n’est pas simple car son dérapage n’a rien à voir avec son activité de footballeur. Mais au vu de la gravité des faits reprochés, il ne devrait pas échapper à une suspension ».

Rappelons que le paquet de Nice a également ouvert une enquête contre le natif de Boghni pour « apologie du terrorisme et provocation publique à la haine ou à la violence à raison d’une religion déterminée ». On ne comprend pas le silence intrigant de la fédération algérienne de football qui n’a pas réagi à propos de cette affaire via un communiqué officiel.