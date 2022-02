Affaire Yarichène – JS Kabylie : la FAF met les points sur les « i »

Les clubs de football en Algérie ont certainement beaucoup de problèmes à résoudre, notamment la JS Kabylie. Le club glorieux a vécu plusieurs tournants décisifs dans son histoire. Entre les épisodes autour de la présidence qui oscillaient entre Mellal et Yarichène et les soucis financiers, le club n’est pas sorti de l’auberge.

Le président de la JS Kabylie, Yazid Yarichène, a démissionné de son poste un jeudi 10 février. « Aujourd’hui, je vous annonce officiellement ma démission. Certes, j’aime énormément la JS Kabylie, mais je ne peux plus travailler dans des circonstances qui me poussent à démissionner » a-t-il déclaré.

Il a également évoqué des obstacles récurrents que l’on met sur sa route, l’empêchant d’améliorer la situation du club « j’ai essayé d’améliorer les choses au sein du club, de travailler, mais je me retrouve à chaque face avec des bâtons dans les roues« . Il convient de noter qu’il est revenu sur sa décision.

Ces derniers temps, le club de la JSK est au cœur de la polémique en rapport avec les primes de participation à la Coupe de la Confédération africaine (2020-2021).

La FAF réagit et apporte des précisions

La Fédération Algérienne de Football a publié aujourd’hui un communiqué à ce sujet « la Fédération Algérienne de Football (FAF) tient à informer l’opinion publique nationale et sportive – les supporters de la JS Kabylie en particulier – que les primes liées à la participation du club à la Coupe de la Confédération Africaine 2020-2021 ont été versées en intégralité sur le compte de la SSPA JS Kabylie en date du 17 février 2022, soit au lendemain de l’audience accordée par le Président de la FAF, M. CHARAF-EDDINE Amara, aux responsables du club« .

La FAF a ajouté concernant le virement « le virement, fait conformément aux modalités convenues et acceptées par la direction de la JS Kabylie, a été effectué en monnaie nationale au taux de change bancaire en vigueur au jour du virement déduction faite du montant totale à régler« , expliquant dans le même contexte que « la direction de la JSK a, dans une correspondance adressée à la FAF, fait part de son acceptation des procédures et confirmer la justesse et la conformité de l’opération« .

Le refus au Centre technique national de Sidi Moussa

La FAF a également tenu a préciser qu’elle « n’a été destinatrice d’aucune demande officielle de la part du club« . Expliquant « bien que le CTN de Sidi Moussa ait été fermé pendant cette période pour travaux, la Fédération s’est empressée, conformément aux recommandations, de l’aménager et de préparer toutes les conditions de confort pour recevoir la délégation de la JSK qui a fini par poursuivre son confinement dans l’un des hôtels de la capitale conformément au protocole sanitaire en vigueur. »

Le communiqué a été clôturé de la sorte « la Fédération est la maison de la JSK et de toutes les équipes algériennes et ses portes resteront ouvertes à tous« .