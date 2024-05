Affaire USMA – RS Berkane : une nouvelle plainte du club algérois au TAS Lausanne

L’USMA a déposé une nouvelle plainte au Tribunal arbitral du sport (TAS) de Lausanne, concernant l’affaire de la demi-finale annulée de la Coupe de Confédération CAF face à la RS Berkane. Le club algérois mise beaucoup sur l’avocat français qu’il a engagé pour avoir gain de cause dans l’affaire.

Comme tout le monde le sait, la double confrontation de la demi-finale de la Coupe de Confédération CAF USMA-RS Berkane a été annulée en aller et en retour. La raison ? C’est à cause de la carte géographique de la honte floquée sur le maillot de la formation marocaine, incluant le Sahara Occidentale. Un pays considéré comme étant libre et indépendant par l’Algérie.

Déboutée par la Confédération africaine de football, qui l’a sanctionné d’une défaite sur tapis vert (3-0) en aller et en retour, tout en confirmant la qualification de la RSB à la finale, l’USMA a saisi le Tribunal arbitral du sport (TAS) de Lausanne pour recouvrir ses droits. Pour le moment, l’affaire est toujours en cours. Des correspondances ont été adressées à la CAF, la Fédération royale marocaine de football ainsi que la RS Berkane pour demander des explications.

Aux dernières nouvelles, nous avons appris que le club algérois a déposé une nouvelle plainte à l’Instance compétente suisse. Une plainte déposée en référé, via l’avocat français Arnaud Constant, où l’USMA a demandé un arrêt suspensif de la finale (12-19 mai) de l’épreuve jusqu’à ce que le TAS statue sur l’affaire dans le fond.

“On a engagé un avocat français très compétent”, le président de l’USMA, Hassena

L’information a été, d’ailleurs, confirmée par le président du conseil d’administration de la SSPA/USMA Kamel Hassena. « On a déposé un nouveau dossier aujourd’hui (hier) au TAS de Lausanne car on demande pour que la finale de la Coupe de la CAF soit suspendue jusqu’à la tombée du verdict de l’Instance suisse. On a engagé un avocat français très compétent à ce niveau. L’affaire est toujours en cours et on espère avoir gain de cause », a-t-il révélé à l’issue du match USMA-JSK (2-2), disputé hier soir au stade Nelson Mandela.

Il faut savoir que cette affaire est indépendante de celles déposées par la FAF le 24 avril dernier et dans lesquelles elle s’attaquait à la violation de la CAF de ses propres règlements en validant un maillot au RS Berkane à connotation politique.