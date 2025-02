Affaire USMA – RS Berkane : le TAS donne gain de cause à l’Algérie et gifle le Maroc

Le Tribunal arbitral du sport (TAS) de Lausanne a officiellement statué dans l’affaire USMA-RS Berkane. Il a donné gain de cause au club algérois et la Fédération algérienne de football, dans le litige qui les opposait à la Fédération royale marocaine de football et la Confédération africaine de football. Une gifle pour Fouzi Lekjaa et son lobby à la CAF.

Après trois mois d’attente, soit depuis l’audience qui a eu lieu le 13 novembre dernier, le Tribunal arbitral du sport (TAS) de Lausanne a enfin statué sur l’affaire USMA-RS Berkane. Sans surprise, il a donné gain de cause au club algérois ainsi que la Fédération algérienne de football, qui l’a accompagné dans le litige, aux dépens de la Fédération royale marocaine de football et la Confédération africaine de football. C’est l’USMA qui a donné l’information cet après-midi sur sa page facebook officielle.

Ainsi, aucune équipe marocaine ne portera désormais la carte géographique controversée sur son maillot lorsqu’il s’agit d’une compétition africaine. Le verdict favorable de l’Instance compétente suisse va également annuler les sanctions financières infligées par le Jury disciplinaire de la CAF à l’encontre de l’USMA (40.000 dollars).

Rappelons que l’USMA avait refusé de jouer la double confrontation de la demi-finale de la précédente édition de la Coupe de Confédération CAF en raison de la carte géographique de la honte floquée sur les maillots de la RS Berkane, incluant le Sahara Occidental occupé.