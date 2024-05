Affaire USMA – RS Berkane : du nouveau dans le dossier

Le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) de Lausanne a opté pour l’option de trois arbitres pour statuer sur l’affaire USMA-RS Berkane. La CAF, la FRMF et la RSB ont jusqu’au 3 juin prochain (date butoir) pour remettre leur mémoire.

Le TAS de Lausanne n’a toujours pas statué sur l’affaire de la demi-finale annulée de la Coupe de la CAF USMA-RS Berkane, en raison de la carte géographique controversée floquée sur les maillots de la formation marocaine.

La dernière nouvelle date de deux semaines. On se souvient bien lorsque le TAS a rejeté la requête de l’USMA et la FAF, qui ont demandé la suspension de la compétition jusqu’à la tombée du verdict. La double confrontation de la finale Zamalek-RS Berkane a bel et bien eu lieu et a connu la consécration du représentant égyptien.

Compte à rebours à partir du 3 juin

Mais il y a du nouveau dans le dossier. Selon notre confrère d’El-Watan Yazid Ouahib, très bien informé sur le dossier, le TAS de Lausanne a opté pour l’option de trois arbitres pour statuer sur l’affaire.

Et pourtant, la Fédération algérienne de football et l’USMA, ont proposé, via leur avocat, l’option du juge unique. La raison est simple, cela offrait les meilleures garanties pour traiter l’affaire dans les plus brefs délais. Retarder le verdict demeure l’objectif principal de la FRMF, la RSB et la CAF.

Ainsi, la question de la formation arbitrale est tranchée. Décidément, toutes les parties concernées par le litige vont devoir choisir leur avocat. Il faut dire qu’il y a de brillants avocats dans chaque liste, spécialisés dans les questions statutaires et réglementaires du sport.

Selon toujours la même source, « la présidente de la formation arbitrale à qui a été confiée « l’affaire du maillot de Berkane » a rappelé aux parties qu’elles ont jusqu’au 3 juin prochain (date buttoir) pour remettre leur mémoire et ouvrir ainsi l’étape importante de l’étude dans le fond de l’affaire ». Le compte à rebours commencera le 3 juin, reste à savoir maintenant quand l’Instance compétente suisse va enfin prononcer au verdict tant attendu.