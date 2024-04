Affaire USM Alger – RS Berkane : la CAF rend son verdict

LE CAIRE, le mercredi 24 avril 2024 – La Confédération africaine de football (CAF) a rendu son verdict en ce qui concerne l’affaire du match aller de la TotalEnergies Coupe de la Confédération qui devait opposer, le 21 avril dernier, le club algérien, USM Alger, au club marocain, RS Berkane.

L’instance footballistique continentale a ainsi décidé de sanctionner le club algérois (USMA) par un forfait 0-3 et de donner gain de cause aux Marocains. Ces derniers, rappelons-le, ont voulu houer le match aller avec un maillot floqué d’une carte du Maroc comprenant les territoires sahraouis ; chose que les autorités algériennes ont récusée.

En outre, la CAF a maintenu le match retour qui aura lieu au Maroc, au stade municipal de Berkane, le dimanche 28 avril à 20:00 (heure locale). Pour éviter les sanctions, l’USMA se rendra au Maroc pour disputer la partie, mais si le RS Berkane arbore le même maillot litigeux, le club algérien compte se retirer du terrain.

De son côté, la Fédération algérienne de football (FAF) a entamé les démarches auprès du Tribunal arbitral du sport (TAS) de Lausanne (Suisse) pour protester contre les décisions de la CAF et tenter d’obtenir gain de cause dans cette affaire où se mêlent sport et politique.

Par ailleurs, à cause de cette même carte, la sélection nationale de handball des U17 a refusé, ce lundi 15 avril, de jouer le match qui l’opposait à l’équipe du Maroc dans le cadre des championnats arabes qui se déroulent au Maroc. L’Algérie a quitté cette compétition.