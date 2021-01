Affaire « tentative d’empoisonnement »: Tebboune appelle Kaïs Saïed

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a appelé, ce mercredi, 27 janvier, son homologue tunisien, le Président Kaïs Saïed, victime d’une tentative d’empoisonnement, a rapporté la Présidence de la République.

La Présidence de la République a indiqué, dans un communiqué rendu public ce mercredi soir, que le Chef de l’État, Abdelmadjid Tebboune, a appelé son « frère » le Président tunisien, Kaïs Saïed, pour s’enquérir de son état de santé après la tentative d’empoisonnement dont il a été victime.

Selon la même source, le Président Tebboune a exprimé son soulagement après s’être assuré de l’état de santé de son homologue, le Président tunisien, Kaïs Saïed.

Kaïs Saïed victime d’une tentative d’empoisonnement

Selon plusieurs médias tunisiens, le Président tunisien, Kaïs Saïed, a fait l’objet d’une tentative d’empoisonnement ce mercredi, 27 janvier. En effet, le Président tunisien a failli se faire empoisonner au moyen d’un colis postal contenant de la ricine.

Aussitôt, les services de sécurité du palais présidentiel de Carthage (Tunisie), ont procédé à l’examen et à la vérification de tous les courriers, au niveau d’une installation hors site.

Il convient de préciser que cette substance hautement toxique, qui provoque une mort instantanée, est extraite des fèves du ricin, une plante cultivée en Inde, en Chine et au Brésil. La ricine est extrêmement dangereuse et plus toxique que le venin du crotale.

Tebboune subi une intervention réussie au pied

Dans ce même contexte, rappelons que la Présidence de la République avait indiqué, le 20 janvier passé, que M. Tebboune avait subi une intervention chirurgicale réussie au niveau de son pied droit rajoutant qu’il devrait regagner le pays dans les prochains jours, après l’accord de son staff médical.

En effet, le Président Tebboune était retourné en Allemagne, le 10 janvier passé, afin de soigner une complication qu’il avait eu au niveau de son pied, suite à sa contamination au Coronavirus (Covid-19).