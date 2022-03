Affaire Temmar : Kouninef se lâche et dit tout

C’est dans le cadre de la 4ème journée, hier 15 mars 2022 du procès de l’ex ministre de l’habitat et ex wali de la wilaya de Mostaganem Abdelawahid Temmar, au pôle pénal économique et financier de Sidi M’hamed à Alger, ou ce dernier est accusé l’octroi de décisions de concession à des hommes d’affaires, et des hauts placés de l’ancien gouvernement. Que le juge a interrogé l’homme d’affaires Tarek Noah Kouninef, après que ce dernier ait bénéficié d’un terrain pour l’achèvement d’une résidence de tourisme « Sarl Trucks ».

L’ancien wali de Mostaganem, Abdelwahid Temmar a signé, le 15 juin 2017, un arrêté attribuant un droit de concession d’une parcelle de terrain située au bord de mer en faveur de la Sarl Tracks de Noah Kouninef, ainsi que pour d’autres investisseurs. Mais ce projet est resté au stade de maquette. Une fois Temmar élu ministre de l’habitat en aout 2017, le remplaçant de ce dernier à la tête de la wilaya de Mostaganem annule la décision, ce qui met ce dossier en suspend. Le contrat de concession attribué par Temmar à Kouninef devant être signé en dernier lieu par le directeur des Domaines de Mostaganem, ce dernier précise que cela n’était pas possible car le dossier de Kouninef était incomplet.

Interrogatoire de Tarek Kouninef dans le cadre du procès de Temmar

Lors de son audition hier 15 mars 2022, le juge informe Tarek Kouninef qu’il est poursuivi pour le délit de dilapidation des deniers publics, de profit des privilèges injustifiés d’autrui et d’atteinte à la propriété immobilière. En plus de changer le caractère agricole et de porter atteinte au statut de la côte. L’homme d’affaires nie ces accusations.

Le juge poursuit en disant : « Qu’avez-vous à dire au sujet de fait que vous avez bénéficié d’une promotion immobilière ? »

A ce sujet Tarek Kouninef répond en disant : « nous avions une proposition pour un projet touristique en Algérie et nous avons travaillé sur le projet depuis 2015. Notre objectif était d’étendre les projets d’investissement dans le pays dans les wilayas de Mostaganem et Béchar, nous avons tenu des réunions. Nous avions une forte volonté de mettre en œuvre ces projets, et en 2016, nous avons rencontré le wali Abdelawahid Tamar et avons parlé de la réalité du développement et des exigences. »

Le juge continue son interrogatoire en demandant à l’homme d’affaire : « Le 15 juin 2017, vous avez reçu la décision d’octroi de la concession alors que votre demande a été déposée le 18 juin 2017. Donc vous avez obtenu la décision d’en bénéficier avant de soumettre la demande, comment expliquez-vous cela ?

Tarek Kouninef répond en disant : « Le projet que j’avais l’intention d’entreprendre était un défi pour moi, et mon objectif était d’encourager l’investissement et de promouvoir le tourisme. Je ne suis pas un criminel, je suis un investisseur et je ne suis pas un voleur. Je suis un Algérien qui aime mon pays et voulait le servir. J’ai soumis la demande et c’était de manière normale et légale. Comme j’en avais déjà parlé au Wali Abdelwahid Temmar. J’avais déjà déposé une demande avant que ce dernier ne soit élu le wali de Mostaganem, mais cette dernière avait disparu… »

Retour sur l’affaire de l’ancien ministre Temmar

L’ancien wali de Mostaganem Abdelwahid Temmar est poursuivi pour dilapidation de foncier agricole, industriel et touristique au niveau de la wilaya de Mostaganem, en octroyant des lots de terrains à des hommes d’affaires et des hauts responsables d’Etat à l’ère de Bouteflika, (Ali Haddad, frères Kouninef et le fils de l’ancien premier ministre Abdelmalek Sellal et le promoteur immobilier Sahraoui et l »ex-directeur général de la résidence d’État du « Sahel », Hamid Melzi.).

Le juge du pôle pénal économique et financier de Sidi M’hamed a assiégé ce dimanche 13 mars 2022, l’ex ministre de l’habitat Abdelwahid Temmar, et l’a pris au piège dans sa violation flagrante des « pouvoirs des postes », en le confrontant aux 17 décisions signées, après le 19 aout 2017 date de sa nomination au poste de ministre de l’habitat, accordant des concessions au profit d’hommes d’affaires, et d’autres qui occupaient des postes importants d’Etat pour des parcelles forestières et agricoles alors qu’il occupait le poste de ministre, qui est implicitement considéré comme un » falsification ». Ce sont les faits qui ont été révélés par un certain nombre d’investisseurs et qui ont été prouvés par l’enquête judiciaire, après avoir confirmé que tout cela s’était passé lors d’une réunion fictive. Cependant, la ministre Temmar a complètement nié cela. Il a souligné qu’il est expert en immobilier et qu’il connaît bien les procédures judiciaires.