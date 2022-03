Affaire Temmar: après Kouninef, Fares Sellal passe aux révélations

C’est dans le cadre de la 5ème journée du procès de l’ex ministre de l’habitat et ex wali de la wilaya de Mostaganem Abdelawahid Temmar, au pôle pénal économique et financier de Sidi M’hamed à Alger, ou ce dernier est accusé l’octroi de décisions de concession à des hommes d’affaires, et des hauts placés de l’ancien gouvernement. Qu’hier mercredi 15 mars, le fils de l’ancien premier ministre Abdelmalek Sellal, Fares a été entendu par le juge du tribunal correctionnel du pôle économique et financier de Sidi M’hamed

Le fils de l’ancien Premier ministre Abdelmalek Sellal, a été interrogé au sujet de la société « Star Food » dont il était le directeur, après avoir été poursuivi pour des accusations de corruption liées à l’obtention d’une décision de concession relative à un terrain dans la zone industrielle « El Bourdjia » à Mostaganem, afin d’établir une usine de biscuits et de chocolat. L’accusé a nié toutes les accusations portées contre lui dans cette affaire.

Sellal Fares a également déclaré qu’il avait demandé à bénéficier de la parcelle car son intention était d’investir dans des denrées alimentaires transformatrices à Mostaganem. Ce dernier a ajouté qu’il a déposé son dossier comme d’autres investisseurs, et après avoir obtenu le terrain situé dans la zone « El Bourdjia ». C’était selon une décision signée par le wali de l’époque, Abdelwahid Temmar. Cependant, son projet ne s’est pas concrétisé, car après l’avoir étudié, il s’est avéré que la parcelle dont il bénéficiait était fragmentée et dispersée, et qu’elle n’était desservie ni par d’électricité ni par l’eau.

L’accusé Fares Sellal affirme également avoir informé les services concernés de cette de la wilaya de Mostaganem, avant d’ajouter qu’après la nomination du nouveau wali après Abdelawahid Temmar, le nouveau wali en question a annulé ledit contrat de concession par le biais des autorités judiciaires en 2020. Et ce car le projet n’a pas été lancé et qu’il n’en a pas été informé.

Fares Sellal a confirmé lors de son interrogatoire par le juge qu’il n’avait pas rencontré Abdelwahid Temmar et ne s’était pas rendu à son bureau. Et aucun fonctionnaire n’a fait l’intermédiaire pour qu’il obtienne le terrain, il a plutôt déposé son dossier de manière légale auprès des autorités concernées. Depuis l’obtention du contrat, il a versé toutes les redevances annuelles à la Direction des Domaines de la Wilaya de Mostaganem.

Noah Tarek Kouninef dans le cadre du procès de Temmar

C’est dans le cadre du même procès de Abdelwahid Temmar, que Tarek Noah Kouninef a aussi été interrogé par le juge du tribunal correctionnel du pôle économique et financier de Sidi M’hamed ce mardi 15 mars 2022. Le juge informe Tarek Kouninef qu’il est poursuivi pour le délit de dilapidation des deniers publics, de profit des privilèges injustifiés d’autrui et d’atteinte à la propriété immobilière. En plus de changer le caractère agricole et de porter atteinte au statut de la côte. L’homme d’affaires nie ces accusations.

Retour sur l’affaire de l’ancien ministre Temmar

L’ancien wali de Mostaganem Abdelwahid Temmar est poursuivi pour dilapidation de foncier agricole, industriel et touristique au niveau de la wilaya de Mostaganem, en octroyant des lots de terrains à des hommes d’affaires et des hauts responsables d’Etat à l’ère de Bouteflika, (Ali Haddad, frères Kouninef et le fils de l’ancien premier ministre Abdelmalek Sellal et le promoteur immobilier Sahraoui et l »ex-directeur général de la résidence d’État du « Sahel », Hamid Melzi.).