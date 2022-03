Selon un communiqué de la Direction Générale de la Sureté Nationale (DGSN), la fin de semaine dernière, les services de la sécurité nationale ont réussi à saisir les biens cachés de l’ancien homme d’affaires Mahieddine Tahkout, dont la valeur avoisinerait les 1000 milliards de centimes.

Selon ce même communiqué, les biens ont été saisis par les services de la direction centrale de la police judiciaire et ceux de la Sûreté de wilaya d’Alger, après un mandat d’inspection délivré par le parquet compétent. Ces biens ont été découverts au niveau de garages et entrepôts situés dans les communes de Reghaia, Ouled Fayet, Dar El Beida et Staoueli (Alger) et un autre dans la wilaya de Béchar.

Le « trésor caché » de Tahkout saisi par la DGSN

C’est avec une vidéo diffusée par la DGSN, que les internautes algériens ont pu découvrir l’ampleur « du trésor » possédé par l’homme d’affaires connu de tous et sa famille. Le communiqué de la DGSN fait état de la saisie de 507 véhicules, dont 267 voitures de tourisme de luxe ; en plus de 84 camions de différentes marques ; de scooters de mer « Jet sky » et des bateaux d’excursion ; des motos de luxe et plus de 800 grandes boîtes contenant des pièces automobiles et 30 conteneurs contenant 63 nouveaux moteur d’autobus. Tout cela estimé à plus 1000 milliards de centimes.

Il a été précisé aussi qu’une partie des véhicules découverts ont été immatriculés par des moyens détournés et d’autres sont en voie de régularisation.

Dans son communiqué la DGSN précise que ces biens étaient cachées par certains membres de la famille de l’ancien homme d’affaires Mahieddine Tahkout et certains de ses proches. Aussi, ces biens n’ont pas été déclarés à la garde judiciaire, ni aux autorités judiciaires compétentes, dans le but de les convertir et de les vendre illégalement.

Le communiqué de la direction a confirmé l’implication de 24 suspects dans cette affaire, dont des membres de la famille de l’ancien homme d’affaires Mahieddine Tahkout et certains de ses proches, qui ont été traduits devant le parquet compétent pour recel de produits criminels de corruption, de blanchiment d’argent et dissimulation des produits du crime en dissimulant leur source criminelle.