Tahkout visé par une nouvelle saisie : plus de 50 véhicules au menu

Le Département central de lutte contre le crime organisé de la Direction de la sécurité nationale a réussi à démanteler l’activité d’un groupe criminel organisé, impliqué dans des affaires de corruption et de blanchiment d’argent, en lien avec l’affaire de l’ancien homme d’affaires Mahieddine Tahkout.

Selon ce qui a été révélé par la télévision publique nationale, ce lundi 5 septembre, l’opération a abouti à la récupération de 57 véhicules de différentes marques, qui appartenaient à l’homme d’affaires emprisonné et suivi dans des affaires de corruption, Mahieddine Tahkout.

Parmi les véhicules saisis, 54 sont des voitures de luxe, d’une valeur totale de près de 200 milliards de centimes. Le prix de l’un des véhicules dépasse 12 milliards de centimes.

Les voitures en questions ont été saisies dans des entrepôts dans les wilayas d’Alger, Annaba, Sétif, Bordj Bou Arréridj, Bouira, Boumerdes, Tipasa, Chlef et Blida.

507 véhicules saisis en mars dernier

Il est à rappler qu’au mois de mars dernier, les services de sécurité ont saisi 507 véhicules de différentes marques et types dans la propriété de l’ex homme d’affaires Tahkout. En effet, un important trésor caché a été saisi par les services de la sécurité à Alger et Bechar. En tout, c’est l’équivalent d’une valeur globale de 1000 milliards de centimes de biens non déclarés aux instances judiciaires qui ont été saisis.

De Réghaïa en passant par Ouled Fayet, Dar El Beïda, Staoueli à Alger et un entrepôt dans la wilaya de Béchar, la perquisition s’était soldée par la saisie de 507 véhicules, dont 267 véhicules touristiques de luxe et 84 camions de différentes marques, de jet-skis, de bateaux de plaisance et de motos de luxe.

Selon la justice, ces biens étaient dissimulés par des membres de la famille et des proches de Mahieddine Tahkout et n’ont pas été déclarés aux juridictions compétentes, en vue de procéder à leur transfert et à leur vente de manière clandestine.