Affaire Sofia Benlemmane: l’influenceuse franco-algérienne condamnée, ses réseaux sociaux suspendus

Le tribunal correctionnel de Lyon a condamné aujourd’hui, mardi, l’influenceuse franco-algérienne Sofia Benlemmane pour des menaces de mort publiées sur ses comptes TikTok et Facebook. Une affaire qui intervient sur fond de tensions diplomatiques entre la France et l’Algérie.

Sofia Benlemmane est accusée d’avoir proféré « des menaces de mort » contre des opposants d’Alger sur les réseaux sociaux. Dénonçant des « propos particulièrement graves, haineux, n’ayant aucune place dans une démocratie« , le procureur de la République avait réclamé une peine d’un an de prison avec sursis lors de son procès au tribunal de Lyon, le 18 mars dernier.

La Franco-algérienne Sofia Benlemmane condamnée à 9 mois de prison avec sursis

Suivie sur TikTok et Facebook par plus de 350 000 abonnés, cette Franco-algérienne de 54 ans se voit reprocher plusieurs vidéos, dont une dans laquelle elle menace de mort une autre femme : « j’espère que tu seras tuée, j’espère qu’ils vont te tuer« .

Par ailleurs, la quinquagénaire a été interpellée début janvier, comme plusieurs autres influenceurs d’origine algérienne, puis placée sous contrôle judiciaire, notamment pour avoir mis en ligne des contenus haineux et des appels à la violence.

Sofia Benlemmane a été fixée à son sort ce mardi 15 avril. Le tribunal correctionnel de Lyon l’a condamné à neuf mois de prison avec sursis.

« On lui prête une puissance intellectuelle, idéologique et une influence qui ne sont pas les siennes », a plaidé son avocat qui a souligné « des mots envoyés à l’emporte-pièce au cours de discussions de gamine« . « Les mots ont dépassé ma pensée. Quand on est énervé, on dit des choses, vous savez bien« , a soutenu de son côté Sofia Benlemmane.

En plus de neuf mois de prison avec sursis, le tribunal correctionnel de Lyon a ordonné la suspension pendant six mois des réseaux sociaux de cette ressortissante franco-algérienne.

Rappelons, cette ancienne footballeuse avait déjà eu affaire à la justice : en 2001, elle a écopé de sept mois avec sursis et d’une interdiction de stade de trois ans pour avoir pénétré sur la pelouse du Stade de France avec un drapeau algérien, lors d’un match amical France – Algérie.

D’autres influenceurs ont été également sanctionnés ces derniers mois : Zazou Youssef a écopé de 18 mois de prison ferme et d’une interdiction du territoire français de dix ans à Brest après des appels à la violence et aux attentats sur TikTok. Quant à Doualemn, ce dernier a été condamné à cinq mois avec sursis à Montpellier suite à une vidéo incitant à agresser une autre personne.

