Affaire Sarah Knafo : la justice française classe sans suite la plainte de l’État algérien

Aucune poursuite judiciaire ne sera engagée contre Sarah Knafo en France suite à ses déclarations controversées sur une prétendue aide financière de la France à l’Algérie. La justice française a classé sans suite la plainte déposée par l’État algérien contre l’eurodéputée du parti Reconquête!, proche d’Éric Zemmour.

La plainte de l’Algérie contre Sarah Knafo classée sans suite en France

Face à ces propos jugés trompeurs, l’Algérie a réagi en déposant une plainte le 25 septembre auprès du tribunal judiciaire de Paris, accusant Sarah Knafo de diffuser de fausses informations. Cependant, deux jours plus tard, le parquet de Paris a décidé de classer l’affaire, considérant que l’infraction de diffusion de fausses nouvelles n’était pas constituée.

Le parquet a justifié sa décision en expliquant que les propos de l’eurodéputée, bien que factuellement incorrects, n’étaient pas intentionnellement mensongers et n’avaient pas provoqué de trouble à l’ordre public. En effet, pour que ce délit soit caractérisé, il aurait fallu prouver que ces déclarations avaient causé ou risqué de causer un désordre collectif.

« 800 millions d’euros par an » : l’Algérie porte plainte contre Sarah Knafo

Le 20 septembre, lors d’une intervention sur RMC, Sarah Knafo avait affirmé que la France versait « 800 millions d’euros par an« à l’Algérie au titre de l’aide au développement. Ses propos avaient rapidement enflammé les réseaux sociaux, alimentant un vif débat. Cependant, cette « révélation » s’est avérée erronée, comme l’ont souligné plusieurs médias français après avoir mené des investigations.

La chaîne TF1, entre autres, a retrouvé la source de cette information inexacte : un rapport de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) publié en avril dans le magazine Challenges. Ce document indiquait bien que la France avait alloué 800 millions d’euros à l’Algérie, mais sur une période de cinq ans, entre 2017 et 2021, et non annuellement comme l’avait avancé Sarah Knafo. Cette dernière avait déjà relayé ces chiffres en juin dernier sur les réseaux sociaux, avant de les réitérer lors de son passage sur RMC en septembre.