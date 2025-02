Affaire Sansal : fake news, avocat juif, .. le bâtonnier d’Alger fait des révélations de taille

Le bâtonnier d’Alger prend la parole pour parler de Boualem Sansal. Il a fait des révélations de taille sur cette affaire.

Incarcéré dans la prison depuis la mi-novembre 2024, Boualem Sansal continue à faire l’actualité des médias français. Il y a quelques jours, ces derniers ont rapporté que l’écrivain franco-algérien a entamé une grève à la faim, après avoir appris l’information de son avocat.

Le bâtonnier d’Alger, M. Mohamed Baghdad, parle de l’affaire Sansal, dans une longue interview accordée au quotidien « Al-Watan ». Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il a fait des révélations de taille.

D’emblée, il dément l’information rapportée par les médias français faisant état d’une grève de la faim qu’a entamé Sansal. « Ce que je sais des confrères et du juge d’instruction, c’est que M. Sansal avait effectivement fait allusion à la possibilité de faire une grève de la faim. Mais, étant sous traitement, ce serait préjudiciable pour sa santé. Je sais qu’il ne l’a pas fait », a-t-il révélé.

« Contrairement à ce qui a été écrit, il n’est pas en grève de la faim (…) Il n’a pas arrêté son traitement. Selon le professeur qui a été désigné pour superviser ses soins et sa prise en charge médicale, le protocole qui a été suivi pour le traitement de son cancer a commencé à donner de bons résultats », a-t-il ajouté.

Il assure que Sansal reçoit sa famille le plus normalement du monde. « Bien sûr et régulièrement. J’ai moi-même demandé, lors de ma visite au parquet, il y a une semaine, si M. Sansal recevait sa famille pour m’enquérir des conditions de détention et savoir aussi s’il était soumis à des interdictions. J’ai appris qu’il la recevait régulièrement sans aucune entrave ».

Selon M. Baghdadi, Sansal a demandé « la déconstitution de tous ses avocats »

M. Mohamed Baghdadi a également démenti les révélations de l’avocat Zimeray, qui a annoncé que Boualem Sansal aurait subi des pressions pour déconstituer son avocat juif. « Je trouve ces propos surprenants. Je n’ai pas connaissance d’une quelconque protestation de M. Sansal, sinon, mes confrères désignés m’auraient directement informé et je ne pourrais, en tant que bâtonnier, tolérer ce genre de comportement, s’il devait se produire. Exercer des pressions sur un prévenu, quel qu’il soit, constitue une violation du droit à la défense », a-t-il précisé.

Et d’ajouter : « Moi-même, j’ai des relations professionnelles soutenues avec beaucoup de confrères juifs avec lesquels je travaille régulièrement et qui viennent en Algérie, sans aucun problème. Je vais même suggérer un confrère, qui est un ami, pour assurer la défense de M. Sansal. Il est juif et ce n’est vraiment pas un critère de bonne ou de mauvaise prestation. C’est un bon avocat et cela s’arrête là ».

Le bâtonnier d’Alger a fait une autre révélation de taille. Il confie que c’est Sansal qui a demandé la déconstitution de tous ses avocats. « La dernière information que j’ai reçue de mes confrères désignés, c’est que M. Sansal avait adressé un courrier au juge d’instruction, dont l’objet est la déconstitution de l’ensemble de ses avocats, y compris Me Zimeray. Dans ce courrier, M. Sansal a écrit qu’il voulait se défendre seul. Ce qui me surprend, c’est que Me Zimeray continue de dire qu’il est toujours son avocat, alors qu’officiellement, il y a cette lettre de déconstitution datant d’une semaine », voilà ce qui est désormais clair, net et précis.