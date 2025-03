Affaire Rafik Omar : « Il ne sera pas le dernier », un responsable au Paradou

Le manager général du Paradou AC, Amine Labdi, réagit à la polémique Mohamed Rafik Omar. Un joueur qui a décliné la convocation de l’équipe d’Algérie et qui aurait opté pour le Qatar.

Il y a environ dix jours, une affaire a éclaté sur la scène footballistique en Algérie. Le joueur algérien du club qatari Al-Shamal, Mohamed Rafik Omar, a décliné une convocation de Vladimir Petkovic. Une information confirmée par la Fédération algérienne de football.

Le moins que l’on puisse dire, est que l’affaire a suscité une grande polémique. Certains ont même accusé des responsables au Paradou, club formateur du joueur en question, d’avoir conclu des affaires avec les qataris dans le projet de naturalisation des joueurs algériens.

Amine Labdi, manager général du PAC, réagi pour apporter des précisions de taille. « D’abord, il faut savoir que le transfert d’Omar Rafik au club qatari Al-Shamal s’est fait d’une manière légale. Maintenant qu’il a refusé de répondre favorablement à la convocation de l’équipe d’Algérie, c’est son choix. Il est majeur et vacciné et on doit respecter sa décision. Personne n’a le droit d’influencer ou mettre pression sur un joueur concernant son choix de carrière. Certains sont allés loin, en l’accusant de traitre, chose qu’on condamne et regrette », dira-t-il, dans une déclaration accordée aux médias à l’issue du match PAC-CSC (2-0), disputé samedi dernier.

« Il n’est pas le premier et il ne sera pas le dernier »

Le responsable au Paradou a cité Andy Delort comme exemple. Ce dernier, avait déjà décliné une convocation de Djamel Belmadi en septembre 2021 pour se consacrer pour sa nouvelle équipe, l’OGC Nice.

« Omar Rafik n’est pas le premier à avoir décliné une convocation de l’équipe d’Algérie et ne sera pas le dernier. Vous vous souvenez bien de l’affaire Delort qui avait refusé de répondre à l’appel de Belmadi. Pourquoi elle n’avait pas fait autant de bruit ? Et pourtant, c’était grave », a-t-il ajouté.

« On a fait toute une histoire comme si Omar Rafik va qualifier l’équipe d’Algérie pour la Coupe du Monde (…) Sachez bien que le Paradou demeure une fierté de notre pays en matière de formation. Et pour preuve, quatre joueurs sélectionnés par Petkovic sont issus de notre académie. On avait transféré des joueurs aux plusieurs pays et il n’y a jamais eu de problèmes », a-t-il conclu.

Né le 10 janvier 2004 à Bordj Bou-Arreridj, Mohamed Rafik a fait ses débuts dans le football à l’académie de la FAF de Khemis-Meliania. Après la fermeture cette dernière par l’ancien président de l’instance fédérale Charaf-Eddine Amara, il a intégré l’académie du Paradou où il a poursuivi sa formation. Il compte 2 sélections en EN U18 et 6 en EN U20.