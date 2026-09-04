Affaire du petit Ayoub coincé dans un puits : voici les dernières nouvelles de l’opération de sauvetage

L’espoir reste intact à El Bayadh. Ce vendredi 4 septembre 2026, les opérations de sauvetage du petit Ayoub, âgé de 10 ans, se poursuivent pour le troisième jour consécutif. D’ailleurs, l’Affaire du petit Ayoub mobilise toute l’attention de la région. Les équipes engagées sur le terrain continuent de creuser pour tenter d’atteindre l’enfant, dans des conditions particulièrement difficiles.

À 12h50 ce vendredi 4 septembre, aucune issue définitive n’a encore été annoncée concernant le petit Ayoub. Les opérations de secours se poursuivent sans interruption à El Rekn, dans la commune d’El Ghassoul, dans la wilaya d’El Bayadh.

Les équipes présentes sur place continuent les travaux de creusement à l’aide de différents outils afin de progresser vers le garçon. La tâche s’annonce particulièrement complexe en raison de la dureté du sol, qui rend l’avancée des secours lente et délicate.

Des experts spécialisés dans ce type d’opérations suivent également les travaux afin d’accompagner les équipes mobilisées et de contribuer à la progression de l’intervention dans les meilleures conditions possibles.

Sur le terrain, le wali d’El Bayadh, les éléments de la Protection civile ainsi que les forces militaires suivent directement l’opération et restent mobilisés aux côtés des équipes de secours. Ce contexte met en lumière l’Affaire du petit Ayoub au niveau national.

La Protection civile a par ailleurs tenu à démentir les informations circulant sur les réseaux sociaux annonçant que les secours auraient atteint ou retrouvé l’enfant. À ce stade, ces informations sont donc infondées : les recherches sont toujours en cours.

Alors que l’intervention entre dans son troisième jour, les équipes poursuivent leurs efforts avec le même objectif : parvenir jusqu’au petit Ayoub et le ramener à la surface.

Retour sur les circonstances du drame

Le drame s’est produit mercredi 2 septembre 2026 dans le secteur d’El Rekn, relevant de la commune d’El Ghassoul, dans la wilaya d’El Bayadh.

Le petit Ayoub, âgé de seulement 10 ans, serait tombé dans un puits alors qu’il se trouvait à proximité de son ouverture. Ce fait divers est désormais connu comme l’Affaire du petit Ayoub.

Selon les premières informations disponibles, l’enfant aurait marché sur une plaque de contreplaqué qui recouvrait l’ouverture du puits. Sous son poids, la plaque aurait cédé, entraînant sa chute dans la cavité.

Le puits concerné présente des caractéristiques qui rendent aujourd’hui l’opération de sauvetage extrêmement périlleuse. Il s’agit d’un forage artésien à sec, creusé selon des méthodes traditionnelles et non tubé.

Le puits mesure environ 80 mètres de profondeur pour seulement 40 centimètres de diamètre. Les responsables avaient par ailleurs remblayé une partie du forage jusqu’à environ 30 mètres de profondeur, ce qui complique davantage l’intervention des secours.

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Protection civile algérienne : une intervention particulièrement complexe

Dès l’alerte donnée, les services de la Protection civile ont engagé d’importants moyens pour tenter d’atteindre l’enfant.

Les équipes spécialisées, notamment les groupes de reconnaissance et d’intervention en milieux périlleux (GRIMP), se sont mobilisées en raison de la nature particulièrement dangereuse de l’opération.

Les secours ont également dépêché une ambulance et un camion de secours sur les lieux, tandis que des équipes ont mobilisé des engins et des équipements de forage afin de progresser vers la cavité.

Mais la configuration des lieux complique considérablement chaque étape de l’intervention. La profondeur du puits, son étroitesse et surtout la présence d’une importante quantité de terre rendent impossible une intervention classique.

Selon les informations communiquées par les secours au cours de l’opération, l’enfant se trouverait enseveli sous une importante couche de terre, ce qui impose aux équipes de travailler avec une extrême prudence.

Trois jours de mobilisation et d’espoir

Depuis mercredi, les secours travaillent sans interruption pour tenter d’ouvrir un passage permettant d’atteindre le garçon. Par conséquent, l’Affaire du petit Ayoub est suivie quotidiennement par les médias et les citoyens.

Chaque avancée nécessite de composer avec la nature du terrain. La terre particulièrement dure ralentit les travaux et oblige les équipes à adapter continuellement leur méthode afin de progresser sans mettre davantage en danger l’enfant ni les intervenants.

Face à cette situation, les moyens humains et matériels ont été renforcés. Des spécialistes suivent l’opération et les autorités locales restent présentes sur le terrain.

Ce vendredi, alors que les recherches se poursuivent pour le troisième jour consécutif, aucune annonce officielle ne fait état du sauvetage du petit Ayoub.

Les autorités appellent ainsi à ne pas relayer les informations non confirmées qui circulent sur les réseaux sociaux et à se fier uniquement aux communications officielles concernant l’évolution de l’opération.