Affaire Nassim Diafat : lourd réquisitoire contre l’ex-ministre délégué et ses proches

CORRUPTION – Le tribunal de Sidi M’hamed (Alger) a prononcé hier — lundi 22 janvier 2024 — un lourd réquisitoire à l’encontre Nassim Diafat, ex-ministre délégué chargé de la Microentreprise durant la période 2020-2022.

Placé sous mandat de dépôt depuis le 6 avril 2023, Diafat est poursuivi pour des chefs d’accusation qui concernent la dilapidation de l’argent public, le trafic d’influence et l’enrichissement illicite à travers, notamment, l’Agence nationale d’appui et de développement de l’entrepreneuriat (ANADE)

Ainsi, le représentant du ministère public près le pôle pénal économique et financier du tribunal de Sidi M’hamed a requis à l’encotre de l’ex-ministre délégué une peine de 10 ans de prison ferme, indique la dépêche de l’APS.

En outre, le parquet a requis des peines allant de 2 ans à 8 ans de prison ferme à l’encontre des autres accusés. Parmi ces derniers, on retrouve des membres de la famille de Diafat, d’anciens DG de l’ANADE et d’ALRIM (Société algérienne de réalisation d’équipements et d’infrastructures métalliques).

Revenant sur les origines de ce scandale, l’arrêt de renvoi a rappelé que la justice a décidé de placer N. Diafat en détention provisoire, après que l’ancien DG d’ALRIM a cité son nom dans des affaires de malversations liées au trafic d’influence, à l’abus de pouvoir et à la dilapidation de l’argent public.

Par la suite, l’enquête que les services compétents ont menée au niveau de la société ALRIM a révélé que des membres de la famille de l’ex-ministre délégué chargé de la Microentreprise ont bénéficié d’avantages illicites.