C’est une étape judiciaire décisive dans l’affaire Nahel Merzouk. Le fonctionnaire de police qui avait abattu le jeune homme de 17 ans lors d’un contrôle routier à Nanterre, en juin 2023, sera jugé aux assises pour meurtre. Un drame qui avait provoqué plusieurs nuits d’émeutes urbaines sans précédent à travers toute la France.

Mardi, la cour d’appel de Versailles a validé le renvoi devant la cour d’assises de Florian M. Le fonctionnaire de police sera donc jugé pour meurtre, près de deux ans après avoir abattu Nahel Merzouk lors d’un contrôle routier, le 27 juin 2023.

En étant jugé pour meurtre, l’accusé risque jusqu’à 30 ans de réclusion criminelle — soit le double de la peine maximale encourue (15 ans) si les faits avaient été requalifiés en « violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner ». Une sanction qui pourrait encore s’alourdir si d’éventuelles circonstances aggravantes sont retenues.

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La justice ordonne un procès pour meurtre

Cette décision de la cour d’appel de Versailles marque un nouvel épisode dans un feuilleton judiciaire riche en rebondissements, au cœur d’un dossier érigé en symbole des violences policières en France. La bataille judiciaire est loin d’être terminée. Me Laurent-Franck Liénard, l’avocat du policier, qui plaide toujours pour un non-lieu, a d’ores et déjà annoncé un pourvoi en cassation pour contester cette qualification de meurtre.

Tout bascule le 27 juin 2023, à Nanterre (Hauts-de-Seine). Lors d’un contrôle routier, Nahel Merzouk, 17 ans, est abattu d’un tir à bout portant par le policier Florian M. Filmée et massivement partagée sur les réseaux sociaux, la scène déclenche une vague de violences urbaines qui embrase la France pendant plusieurs nuits.

Au terme de deux ans d’instruction, deux juges suivent les réquisitions du parquet de Nanterre et ordonnent le renvoi du fonctionnaire aux assises pour meurtre. Une décision immédiatement contestée en appel par Florian M., remis en liberté après cinq mois de détention provisoire.

Quelques mois plus tôt, la cour d’appel de Versailles avait pourtant écarté la thèse du meurtre, jugeant les charges « insuffisantes » pour prouver la volonté de tuer de Florian M. Les juges avaient alors opté pour la qualification moins lourde de violences mortelles involontaires devant la cour criminelle des Hauts-de-Seine, et validé le non-lieu du second policier impliqué. Ce compromis judiciaire avait provoqué un tollé chez les parties civiles et un rejet unanime : parquet général, famille de Nahel et avocats de la défense (visant le non-lieu) s’étaient tous tournés vers la Cour de cassation.

L’intention d’homicide en question

Dans un nouveau rebondissement survenu au mois de juin, la Cour de cassation censurait la requalification opérée en appel, relançant ainsi la perspective d’un renvoi de Florian M. pour meurtre, tout en entérinant le non-lieu prononcé au bénéfice du second fonctionnaire.

S’inscrivant en faux contre l’analyse des juges d’appel, la haute juridiction — garante de la stricte application de la règle de droit, indépendamment du fond des dossiers — avait reproché à la cour de ne « pas avoir justifié sa décision » de modifier la qualification pénale.

À l’issue de ce renvoi, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles, autrement composée, avait réexaminé en septembre l’intention homicide reprochée à Florian M. Mardi, la juridiction a retenu que le recours à une arme à feu, la très faible distance du tir — 16 cm du pare-brise du véhicule au volant duquel se trouvait Nahel Merzouk — ainsi que l’atteinte au thorax, zone vitale, caractérisent une intention homicide de la part du fonctionnaire.

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