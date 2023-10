Affaire Nahel : la justice tranche sur la demande de libération de l’officier de police impliqué

L’affaire de la mort du jeune Nahel en France continue d’alimenter la polémique plusieurs mois après les faits. Le policier auteur du tir ayant causé la mort du jeune homme est actuellement en détention.

Le tribunal d’appel de Versailles s’est penché sur une nouvelle demande de libération de l’accusé le jeudi 26 octobre dernier et a rendu son verdict.

Nouveau rebondissement dans l’affaire Nahel en France

Selon des informations de BFMTV, l’officier de police est suspecté d’avoir ouvert le feu sur Nahel, un jeune de 17 ans, qui a tragiquement perdu la vie à Nanterre le 27 juin après avoir refusé de se conformer à un contrôle de sécurité.

La demande de libération de l’accusé a été rejetée par le tribunal d’appel de Versailles au cours de la matinée. Florian M, âgé de 38 ans, est accusé d’homicide volontaire et est maintenu en détention depuis le 29 juin.

Cette n’est pas la première fois qu’il fait appel à la justice pour obtenir sa libération. Une demande similaire avait déjà été rejetée par la chambre d’instruction le 6 juillet, une décision qui avait été confirmée le 1ᵉʳ août.

La chambre d’instruction du tribunal d’appel de Versailles a ensuite décidé de maintenir la détention préventive de l’officier de police, responsable du tir ayant coûté la vie à Nahel. Cette affaire a suscité une vive émotion à travers tout le pays.

Mort de Nahel : les émeutes ravagent l’Hexagone

La mort du jeune homme de 17 ans, survenue lors d’un contrôle routier à Nanterre le 27 juin, a déclenché des manifestations et des émeutes dans plusieurs régions de la France. L’issue de cette affaire judiciaire continue de captiver l’opinion publique, alors que la justice cherche à faire la lumière sur les circonstances de la tragédie.

La mort de Nahel a déclenché un véritable ouragan de violence urbaine en France. Les jours suivant l’incident, des manifestants ont mis à sac des magasins et des lieux communautaires, brulant et caillassant véhicules et mobilier urbain au passage.