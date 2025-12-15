Affaire Mohamed El-Amine Belghit : Tebboune accorde une grâce présidentielle

Le professeur Mohamed El-Amine Belghit est libre comme le vent. En effet, il a bénéficié d’une grâce totale du président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

Incarcéré à la prison depuis le mois de mai dernier, après avoir été accusé de porter atteinte à l’unité nationale, le professeur Mohamed El-Amine Belghit a reçu une bonne nouvelle aujourd’hui. Le président de la République Abdelmadjid Tebboune lui a accordé une grâce totale du reliquat de la peine au détenu définitivement condamné.

« En vertu de la Constitution, notamment des articles 91 (alinéas 7 et 8) et 182, et sur la base de l’avis consultatif émis par le Conseil supérieur de la magistrature, conformément aux dispositions de l’article 182 de la Constitution, le Président de la République, Monsieur Abdelmadjid Tebboune, a signé aujourd’hui un décret présidentiel accordant une grâce totale du reliquat de la peine au détenu définitivement condamné, dénommé Mohamed El Amine Belghith », a annoncé la Présidence de la République cet après-midi.

🟢 À LIRE AUSSI : Affaire Belghit : la Cour suprême rend son verdict et clôt le dossier

Cette grâce intervient quelques jours seulement après le verdict de la Cour suprême qui a rejeté l’appel interjeté par la défense du professeur. Alors que le jugement était devenu définitif et sans appel, voilà que le détenu bénéficie d’une grâce accordée par Tebboune. C’est le deuxième détenu qui en bénéficie après l’écrivain franco-algérien Boualem Sansal.

Origine d’une affaire controversée

L’affaire trouve son origine le 1er mai dernier, à la suite d’une intervention de Mohamed El-Amine Belghit sur la chaîne Sky News Arabia. Lors de cet entretien télévisé, l’universitaire avait tenu des propos ayant suscité une vive polémique, affirmant notamment que « l’amazighité constitue un projet franco-sioniste ». Ces déclarations ont provoqué une vague d’indignation, largement relayée sur les réseaux sociaux et dans l’opinion publique.

🟢 À LIRE AUSSI : La mère de Christophe Gleizes écrit à Tebboune pour un geste de clémence

Procédures judiciaires et perspectives futuristes

Face à l’ampleur de la controverse, le parquet de Dar El-Beïda avait annoncé dans la foulée l’ouverture d’une enquête judiciaire, estimant que ces propos portaient atteinte à l’unité nationale et à la cohésion sociale. La procédure judiciaire engagée à l’encontre de Mohamed El-Amine Belghit a ainsi suivi son cours jusqu’à son ultime phase.

Mercredi passé, l’avocat du mis en cause, Me Toufik Hichour, a annoncé le rejet du pourvoi en cassation introduit par la défense. Dans un post publié sur ses réseaux, il a précisé que la Cour suprême avait rendu une décision définitive, rejetant l’ensemble des recours déposés. « Le jugement devient définitif et sans appel », a-t-il souligné.

🟢 À LIRE AUSSI : Scandale IMETAL : la justice frappe d’une main de fer, lourdes peines contre les accusés