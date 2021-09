Affaire Melzi : des ex-DG d’Air Algérie et d’Algérie Télécom condamnés

L’Affaire de l’ex-directeur général de la résidence d’État Sahel, Hamid Melzi a rattrapé plusieurs autres anciens hauts responsables. Outre Ouyahia et Sellal, les deux anciens Directeurs d’Air Algérie et d’Algérie Télécom ont également été cités et condamnés.

Dans son verdict prononcé ce lundi 27 septembre 2021, le Pôle économique et financier près le Tribunal de Sidi M’hamed a condamné le principal mis en cause dans l’affaire, à savoir Hamid Melzi à une peine de 5 ans de prison ferme, assortie d’une amende de 8 millions de Dinars.

Dans le cadre de la même affaire, l’ex-directeur de la campagne aérienne nationale Air Algérie, en l’occurrence Bekhouche Allache, a écopé d’une peine de deux ans de prison, dont un an avec sursis et à une amende de 500.000 DA.

À l’issue du procès le 15 septembre, le procureur de la République avait requis une peine de 6 ans de prison ferme et une amende de 2 millions de DA à son encontre. Dans ce dossier, Bekhouche est poursuivi dans une affaire de réalisation du nouveau siège de l’Air Algérie. Des travaux qui avaient coûté des pertes en milliards de dinars au Trésor public.

Rappelant que Bekhouche Allache avait été nommé en 2017 à la tête de la compagnie aérienne. En janvier dernier, il s’est fait limoger par le président Tebboune, après plus de quatre ans passés à de la tête d’Air Algérie. Quelques mois plus tard, il est rattrapé par des affaires de corruption.

L’ex-directeur d’Algérie Télécom également condamné

L’autre ancien Directeur d’entreprise national, cité et condamné dans l’affaire Melzi n’est autre que celui d’Algérie Télécom Ahmed Choudar. Ce dernier a été condamné à un an de prison ferme et à une amende d’un million de DA.

Lors du procès qui s’est déroulé en ce mois de septembre en cours, le représentant du parquet avait requis une peine 7 ans de prison ferme et une amende d’un million de DA à l’encontre de l’ex-DG d’Algérie Télécom.

Rappelant également que les deux anciens premiers ministres Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal ont été condamnés respectivement à 6 et 5 ans de prison ferme assortie d’une amende d’un million de DA chacun.