L’affaire de la controversée Madame Maya, prétendue fille de l’ancien Président Bouteflika, continue de faire tomber des noms parmi les anciens hauts dirigeants. D’ailleurs, c’est le cas de Mohamed Ghazi, ancien Ministre du Travail et wali de Chlef ; qui se trouve, de nouveau, devant la justice pour son implication dans cette affaire.

D’après les informations rapportées par le média arabophone Echourouk Online ; le juge d’instruction près le tribunal de Chlef a décidé de renvoyer onze (11) mis en cause en jugement ; dont l’ancien Ministre Mohamed Ghazi, en sa qualité d’ancien wali de la wilaya de Chlef.

Les accusés sont poursuivis dans l’affaire de Nachinache Zoulikha, alias Madame Maya et sa fille ; qui, entre 2004 et 2017, avait développé un réseau de relations influent avec de hauts responsables ; lui permettant, entre autres, de bénéficier d’un parc d’attraction de 15 hectares ainsi que d’un bien immobilier de 5000 mètres carrés dans la wilaya de Chlef.

Ainsi, l’ancien wali Ghazi et ses dix coaccusés sont poursuivis pour différents chefs d’accusation ; liés notamment à la corruption, la dilapidation des biens publics et abus de fonction. Les accusations retenues à l’encontre des mis en cause reposent sur des rapports d’enquêtes des services de la police judiciaires présentés par le parquet ; et faisant état d’actes honteux concernant la dilapidation des deniers publics dans ledit parc d’attraction.

Il convient de noter que les personnes impliquées dans cette affaire sont d’anciens hauts dirigeants de la wilaya de Chlef. Il s’agit notamment d’anciens responsables du service d’organisation de la wilaya, l’ancien directeur des biens de l’État, l’ancien directeur des forêts, l’ancien directeur du service de la valorisation immobilière ; ainsi que deux anciens directeurs de l’APC et l’ancien directeur d’une entreprise privée « Orléans Land ».

Pour se défendre, Ghazi accuse l’ancien Président Bouteflika

Notons que selon la même source ; la décision du juge concernant le dossier relatif au parc d’attractions de Chlef intervient un an et demi après le parachèvement des investigations avec les mis en cause. En effet, en décembre 2020 ; l’ancien Ministre Ghazi avait été appelé à livrer sa version des faits devant la cour de Tipaza, lors du procès en appel de Madame Maya.

Interrogé sur le parc d’attraction de Chlef ; Ghazi avait affirmé avoir reçu des instructions émanant de l’ancien Président Bouteflika ; et ce, par l’intermédiaire de son secrétaire particulier. D’après lui ; le secrétaire de Bouteflika l’avait appelé pour l’informer que le Président envoyait sa famille pour qu’il (Ghazi) l’aide dans son projet d’investissement. « Lorsque le Président vous donne instruction, que pouvez-vous faire ? », s’était-il défendu en accusant Bouteflika.

L’ancien wali de Chlef avait avoué avoir attribué une forêt abandonnée à Madame pour réaliser son projet ; dévoilant le fait que cette dernière lui avait dit qu’elle était la fille du Président. « Comment puis-je aller enquêter sur elle, alors que c’est le Président qui me l’a envoyée par l’intermédiaire de son secrétaire particulier ? », avait-il encore avancé.