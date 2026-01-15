Affaire match Algérie – Nigéria : la FAF répond à la CAF et menace de saisir le TAS

Visiblement, la Fédération algérienne de football est prête à aller loin dans l’affaire des incidents ayant émaillé la fin du match Algérie-Nigéria (0-2) et l’arbitrage scandaleux du Sénégalais Issa Sy. Elle pourrait recourir à l’instance compétente suisse, le Tribunal arbitral du sport (TAS) de Lausanne, pour se défendre.

Au lendemain du retour de la délégation algérienne au pays en provenance du Maroc, après la fin de l’aventure des Verts dans les quarts de finale de la Coupe d’Afrique des nations-2025, la Fédération algérienne de football a publié un long communiqué. Elle a annoncé le dépôt d’une plainte à la CAF et à la FIFA contre l’arbitrage scandaleux lors du match Algérie-Nigéria. Une mascarade arbitrale menée par le Sénégalais Issa Sy sur le terrain et le Gabonais Pierre Ghislain Atchou à la VAR, visiblement venus pour accomplir une mission malsaine confiée par le lobby anti-Algérie.

Dans la foulée, la Confédération africaine de football a envoyé à la FAF le rapport des incidents ayant émaillé la fin de ce match. Ce rapport, établi par la Commission de discipline de la CAF, met en cause plusieurs dirigeants et certains joueurs. La commission soupçonne ces derniers d’avoir tenté de s’en prendre à l’arbitre Issa Sy et à son équipe, à la mi-temps ou immédiatement après le coup de sifflet final.

Dans ce même contexte, la CAF a demandé à la FAF de fournir sa réponse officielle et sa version des faits concernant les événements. L’instance fédérale a bel et bien répondu.

La position de la FAF et ses accusations

Selon le média « El-Khabar », la FAF a adressé une correspondance de cinq pages, au ton particulièrement sévère, dans laquelle le président Walid Sadi envoie des messages clairs à la CAF et à ceux qui la dirigent. Elle se dit prête à aller au bout de l’affrontement institutionnel, y compris par un nouveau recours devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) de Lausanne.

La première structure de football en Algérie a tenu à recentrer le débat sur le fond du dossier, rappelant que l’Algérie n’est pas fautive, mais victime d’un arbitrage ouvertement partial en faveur du Nigeria. Elle réitère son exigence d’une enquête approfondie sur la gestion du match par l’ensemble du corps arbitral et appelle à des sanctions à la hauteur des erreurs graves commises.

Implications et conséquences pour la CAF

La FAF estime que le véritable scandale réside dans ces dérives arbitrales inédites et non dans les réactions des joueurs. Elle dénonce la volonté de punir des joueurs algériens pour protéger des arbitres controversés, qui auraient même été « récompensés » par de nouvelles désignations.

Enfin, la Fédération algérienne n’exclut pas d’aller encore plus loin dans l’escalade, évoquant le comportement jugé raciste de l’arbitre sénégalais Issa Sy. Pour la FAF, le silence de la CAF face à de tels agissements constitue une violation des règlements de la FIFA, impliquant un soutien tacite à des pratiques discriminatoires.

Il est utile de signaler que le Jury disciplinaire de la CAF a déjà rendu des verdicts concernant des incidents ayant émaillé l’autre match des quarts de finale de la CAN Maroc-Cameroun. Il a sanctionné le président de la fédération camerounaise Samuel Eto’o de quatre matchs de suspension, assortis d’une amende de 20 000 euros.