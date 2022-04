Affaire match Algérie – Cameroun : le charlatanisme bat son plein

Alors que la Fifa devrait étudier demain le dossier du match Algérie-Cameroun, avant de prononcer au verdict dans quelques semaines, le charlatanisme bat son plein. Des personnes sans crédibilité osent vendre du rêve aux Algériens, pour leur faire croire que le match sera, sois disant, rejoué puisque la plainte de la FAF est «appuyée de preuves».

Comme tout le monde le sait, la fédération Algérienne de football a introduit un recours à la Fifa le lendemain au ledit match. Une nouvelle demande a été formulée par la FAF cette semaine et ce, suite aux recommandations de ses conseillés juridiques. Mais Depuis la fin du match Algérie-Cameroun, il n’y a pas un jour sans que des personnes sorties de nul part n’annoncent détenir des preuves de la corruption de l’arbitre Gambien Bakary Gassama.

Ya même certains qui ont osé s’adresser à Gianni Infantino à Doha en marge du tirage au sort de la Coupe du Monde, c’est au niveau du siège de la FIFA que d’autres manifestent pour – disent-ils – porter la voix de l’Algérie.

Si certains le font en toute sincérité, d’autres n’ont pour but que de créer le buzz et du coup, avoir le maximum de nombre de vus sur leurs vidéos partagés à travers les différents réseaux sociaux, synonyme d’une publicité à moindre frais.

Parmi ces gens, on peut citer le controverse journaliste Aref Mechakra, qui n’a pas cessé d’annoncer avoir ne sa possession des dossiers prouvant pèle mêle la corruption de l’arbitre Bakary Gassama.

Il y a aussi des journalistes Egyptiens qui sont montés à leur tour au créneau, entre autre un certain Maher Genina, qui a affirmé qu’un enregistrement sonore d’un des arbitres de la rencontre Algérie – Cameroun aurait été intercepté et on y entendrait une discussion à propos d’une somme d’argent qui lui aurait été versée depuis le compte d’une société appartenant à un président de fédération africaine. Il s’est avéré, par la suite, qu’il ne s’agit que du bluff, ni plus ni moins.

Enfin, c’était au tour de l’OMSAC (Organisation mondiale de sécurité anti-corruption) de jeter un pavé dans la marre, en dénonçant une corruption à l’occasion du fameux match en question. Une ONG prétendument située à Genève et présidée par l’Algérien Mourad Mazar n’a ni adresse ni numéro de téléphone.

Ce que les Algériens doivent savoir

En conclusion, et ce que tous les Algériens doivent savoir, est que la réunion de la commission de discipline de la Fifa devrait avant tout sanctionner la FAF à la suite des incidents (jets de chaises et de projectiles) au stade Mustapha Tchaker lors du match Algérie-Cameroun.

La première instance du football national a compris un peu tard que c’est auprès de la commission d’arbitrage qu’il fallait agir et que faute de preuves matérielles d’une éventuelle corruption. C’est la raison pour laquelle elle a vite formulé une demande afin que son dossier soit traité par la commission d’arbitrage de la Fifa.

L’instance internationale devrait, au préalable, traiter demain le dossier de l’Algérie, avant de prononcer au verdict. Il ne faut clairement pas fonder trop d’espoirs en l’état des choses et surtout éviter d’écouter ceux qui veulent profiter de l’arbitrage vicieux de Gassama pour se faire du nom.