Affaire Marwa Boughachiche : Le ministre de la Justice brise le silence

Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Lotfi Boudjemaa, a abordé l’affaire du crime commis à l’encontre de la jeune Marwa Boughachiche, originaire de Constantine, dont le corps sans vie a été retrouvé après sa disparition dans des circonstances mystérieuses le jeudi 22 mai 2025.

Lors de la présentation, dimanche dernier, du projet de loi sur la prévention et la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, ainsi que l’ajustement des peines pour certains crimes afin de les adapter à la gravité des actes, Boudjemaa a affirmé que la justice ne tolérerait aucune complaisance face aux crimes d’enlèvement.

Le ministre de la Justice promet des poursuites exemplaires

Il a souligné les efforts des députés parlementaires, depuis le début du mandat du président Abdelmadjid Tebboune, pour promulguer une loi visant à combattre le phénomène des enlèvements, rappelant que la peine pouvait aller jusqu’à la peine capitale.

Dans ce contexte, il est revenu sur l’affaire de l’enlèvement de la petite Marwa Boughachiche dans la wilaya de Constantine, qu’il a qualifiée de « crime grave ». Il a indiqué que tous les moyens avaient été mis en œuvre pour l’enquête, précisant que les investigations préliminaires avaient conduit à l’arrestation du principal suspect.

🟢 À LIRE AUSSI : Enlèvement et meurtre de Marwa Boughachiche : le principal suspect arrêté à Constantine

Le ministre a expliqué que le juge d’instruction était en train d’examiner cette affaire en coordination avec la police judiciaire et le parquet compétent, et qu’il émettait des commissions rogatoires.

Il a assuré que la justice prendrait les mesures nécessaires et poursuivrait toute personne dont l’implication dans cette affaire serait prouvée.

🟢 À LIRE AUSSI : Découverte tragique à Constantine : le corps de la petite Marwa formellement identifié

En conclusion, le ministre a insisté sur le fait que ce crime odieux ayant été commis contre une mineure, la peine serait plus sévère et les mesures plus strictes.

Retour sur l’enlèvement et le meurtre tragique de Marwa Boughachiche à Constantine

Rappelons que Marwa avait disparu dans des circonstances mystérieuses après son dernier examen, le jeudi 22 mai 2025. Les autorités sécuritaires avaient intensifié leurs recherches, tandis que sa famille et des bienfaiteurs avaient alloué des sommes d’argent considérables à quiconque fournirait des informations sur son lieu.

Le procureur de la République près le tribunal de Constantine avait publié, le dimanche 29 juin dernier, un communiqué de presse confirmant le meurtre horrible de Marwa, ce qui avait provoqué une large indignation sur les plateformes de médias sociaux et des appels croissants à l’intensification des enquêtes pour arrêter les coupables et les traduire en justice en vue de leur exécution.

🟢 À LIRE AUSSI : Meurtre d’une étudiante algérienne en Allemagne : l’ambassade confirme l’arrestation du suspect

Le corps de la fillette a été inhumé le 30 juin, lors d’une cérémonie marquée par la présence des autorités locales et sécuritaires, venues témoigner leur soutien à la famille endeuillée depuis les premiers instants du drame.

Des images poignantes ont capté le père de la victime s’adressant à un officier de sécurité, exprimant son désir de confronter celui qu’il tient pour responsable du crime.