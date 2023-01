Affaire Madjer: « Rabah est un homme honnête et propre », selon sa sœur

L’affaire Madjer continue à faire polémique sur les réseaux sociaux. La légende du football algérien a reçu une grande vague de soutien. C’est au tour maintenant de sa sœur de prendre la défense de l’ancien sélectionneur national.

Lors du dernier match ayant opposé la sélection nationale A’ à son homologue éthiopienne, Rabah Madjer a marqué sa présence au stade Nelson Mandela. Mais il a été sifflé par les supporters algériens lorsqu’il est apparu sur les deux écrans géants du stade.

Cela a suscité une vive polémique depuis la soirée d’avant-hier. Le moins que l’on puisse dire, est que l’ancien sélectionneur national a reçu un soutien indiscutable de la majorité des Algériens. Ils son unanimes à dire qu’il ne faut pas toucher à une légende, notamment lorsqu’il s’agit d’un évènement qu’accueille l’Algérie. Et ce, afin de donner une belle image sur notre pays qui prétend abriter la CAN-2025.

C’est au tour de la journaliste Naima Madjer de prendre la défense de son frère. En effet, elle a écrit un message élogieux sur l’ancienne star du FC Porto, tout en appelant les Algériens à respecter un footballeur qui a tant servit le football national.

« Mes frères Algériens, ouvrez les livrets de famille Madjer et vous allez voir qu’il n’y a aucun corrompu ou traitre envers le pays dans notre famille. Rabah est un homme honnête, humble, propre, gentil et serviable qui aime l’Algérie…Il a aimé le football, et a réussi dans sa carrière jusqu’à ce qu’il est devenu une star et légende, grâce à la bénédiction du Dieu et ses parents ». A-t-elle écrit d’emblée.

« Rabah Madjer est un homme propre et honnête », selon sa sœur Naima

Selon Naima Madjer, son frère Rabah est un homme propre est honnête. Ce sont plutôt les ennemies qui veulent écorner son image. « Les ennemies de Rabah étaient à l’affût depuis qu’il a été nommé sélectionneur national. Ils ont tout fait pour le pousser vers la porte de sortie. Ces mêmes ennemies, y compris journalistes, artistes et sportifs, ont tout fait pour écorner l’image de mon frère, en relatant des mensonges ». Ajoute-t-elle.

Enfin, Naima Madjer conclut : « Rabah Madjer est un homme propre et honnête, et le temps finira par me donner raison. Au final, je remercie tous les Algériens qui l’ont soutenu ».

Plusieurs internationaux soutiennent Madjer

Ladite polémique a également suscité la réaction de quelques joueurs de la sélection nationale. En plus d’Islam Slimani, Riyad Mahrez, Hocine Benayada, Djamel Benlamri ou encore Adem Zorgane ont soutenu l’ancien driver des Verts.

« Un peu de respect pour l’un des grands joueurs de notre histoire, et surtout une bonne personne ». A écrit Mahrez sur son compte instagram. Il y a aussi Benlamri qui a publié un message émouvant. « C’est une honte ! On n’a jamais vu des sifflés contre ceux qui ont humilié l’Algérie, mais on les voit aujourd’hui contre celui qui a fait la gloire du football algérien ». Ou encore Benayada qui a publié la talonnade de Madjer et écrire : « Respect ».