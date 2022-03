Le nom Khalifa est bien connu de tous les algériens, on connaît tous la « succes story » d’Abdelmoumène Khalifa cet homme d’affaires, qui a fini par être emprisonné et jugé pour banqueroute et détournement de fonds, après son extradition de Londres ou il était réfugié depuis 2003, vers Alger le 24 décembre 2013, après de longues procédures.

L’affaire Khalifa c’est la faillite du groupe Khalifa, qui employait 20 000 salariés en Algérie et en Europe, ayant causé un préjudice estimé par des avocats entre 1,5 et 5 milliards de dollars à l’Etat et aux épargnants.

En novembre de l’année 2020, une peine de 18 d’emprisonnement en vigueur contre l’inculpé principal dans l’affaire du président et directeur de la Khalifa Bank, avec l’application d’une amende d’un million de dinars algériens, et des peines complémentaires représentées en quarantaine légale et le privant de ses droits civils et nationaux pendant une période de trois ans. Alors que le Parquet près le Tribunal de Blida avait requis la réclusion à perpétuité pour Abdelmoumène Khalifa, le principal accusé dans l’affaire de la « Khalifa Bank », créée en 1994 et mise en faillite en 2003, causant d’énormes pertes allant de 1,5 à 5 milliards de dollars pour la l’État et les actionnaires.

Pour mémoire, 71 accusés ont été poursuivis dans l’affaire Khalifa après le décès de 5 qui ont fait appel devant la Cour suprême contre les décisions du procès de 2007, constatant que le nombre de témoins dans l’affaire dépassait 300, outre la partie civile et les victimes.

Khalifa de nouveau devant la justice

Il est attendu qu’Abdelmoumène Khalifa, l’ancien directeur général du complexe Khalifa, comparaisse à nouveau devant le tribunal correctionnel du conseil judiciaire de Blida, après que la Cour suprême a accepté le pourvoi en cassation pour la troisième fois dans les jugements rendus contre l’homme d’affaires et 11 autres accusés dans cette affaire qui est bien connue.

Il est prévu que le pourvoi en cassation soit déféré dans les prochains jours au tribunal correctionnel du Conseil judiciaire algérien, ce qui signifie qu’Abdelmoumène Khalifa et 11 autres accusés seront rejugés par un nouveau groupe différent du précédent, différent que celui constitué en novembre 2020.

Le tribunal a également condamné l’accusé, Chachoua Abdelhafid, l’ancien directeur général adjoint de la Société de prévention et de sécurité, ainsi que la saisie de la villa réservée de l’accusé, tandis que son frère, Badr Eddine l’ancien directeur général adjoint chargé de l’équipement à la Khalifa Bank, a été condamné à quatre ans de prison et confiscation de l’appartement saisi et l’accusé, Belaid Kechad ancien directeur de l’agence Khalifa Bank à Blida a été condamné à 8 ans de prison et une amende de 500 000 dinars.

En outre, le même tribunal a prononcé une peine de 5 ans de prison contre l’ancien directeur de l’Agence de la Banque locale de développement à Staouéli ainsi qu’une peine de 3 ans de prison contre Meziane Ighil, un ancien joueur de football, et la même peine a été prononcée contre l’ancien directeur de l’école de police de Ain Benian à Alger.

L’accusé principal, Abdelmoumène Khalifa, qui est actuellement en prison, ainsi que d’autres accusés non arrêtés, sont poursuivis pour avoir formé un groupe malfaisant, vol décrit, abus de confiance, falsification de documents bancaires, corruption et abus d’influence Faillite par escroquerie et falsification de documents officiels, ainsi que fraude.