Affaire Khalida Toumi : Louisa Hanoune pousse un gros coup de gueule

Ce n’est pas la première que la leader du parti des travailleurs (PT) Louisa Hanoune défend Khalida Toumi, mais aujourd’hui elle est montée d’un cran ; en dénonçant l’incarcération de son amie, ancienne ministre de la Culture durant l’ère de Bouteflika.

Dans une interview accordée à nos confrères d’El Khabar ; la secrétaire générale du PT a poussé un gros coup de gueule sur l’affaire de Khalida Toumi, incarcérée pour des affaires de « corruption » depuis plusieurs mois.

« Pourquoi Khalida Toumi a été emprisonée ? Que fait-elle en détention ? Elle n’a volé aucun centime. C’est de la hogra, de l’injustice, de la vengeance ! », a lancé Louisa Hanoune.

« C’est comme si elle (Khalida Toumi, ndlr) a été sacrifiée comme un ‘cadeau’ à un certain courant. Dans son dossier, Khalida Toumi n’est pas poursuivie pour des faits de corruption. Elle était ministre et non pas gestionnaire, les enquêteurs peuvent en témoigner », a-t-elle ajouté.

6 ans de prison contre Khalida Toumi

Il convient de rappeler que l’ancienne ministre Khalida Toumi a été condamnée, en avril dernier, à six ans de prison ferme par le pôle pénal économique et financier du tribunal de Sidi M’hamed (Alger).

Dans cette affaire, Khalida Toumi a été condamnée pour plusieurs chefs d’accusation, dont « dilapidation de deniers publics ». La justice lui reproche en effet d’avoir commis des délits dans le dossier des manifestations culturelles « Alger capitale de la culture arabe 2007 », « Tlemcen capitale de la culture islamique 2011 », mais aussi le « festival panafricain en 2009 ».