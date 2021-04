Affaire Kamel El Bouchi : le tribunal de Tipasa rend son verdict

Le tribunal de Tipasa a rendu, ce dimanche, son verdict dans l’affaire de Kamel Chikhi, dit « El Boucher », accusé principal dans une affaire de corruption.

En effet, la même juridiction a condamné le principal mis en cause, en l’occurrence Kamel El Boucher à une peine de 2 ans de prison ferme dans le cadre d’une affaire « d’octroi d’indus avantages ».

Le tribunal a également prononcé la peine de deux ans de prison, dont un an ferme, à l’encontre du chef du service chargé de l’enregistrement aux impôts, répondant aux initiales (Ch. A.).

S’agissant de l’autre accusé dans l’affaire, à savoir un notaire du centre-ville de Tipasa (A.H.), le tribunal a prononcé la relaxe dans toutes les accusations portées à son encontre. Ce dernier a été poursuivi, dans cette même affaire, pour « réduction d’impôts et de taxes sans autorisation » et « abus de fonction ».

Il convient de noter que Kamel Chikhi, qui avait fait l’objet d’un mandat de dépôt émit à son encontre par le juge d’instruction près le tribunal de Tipasa, le 15 octobre dernier, est poursuivi dans cette affaire, pour « octroi d’indus avantages ».

Le jugement de cette affaire a été reporté cinq fois de suite, à la demande de la défense de l’accusé, depuis la première audience du 17 janvier dernier.

Réquisitoires du parquet

Pour rappel, le 4 du mois en cours, le parquet général près le tribunal de Tipasa a requis, une peine de 10 ans de prison ferme assortie d’une amende de 1 million de DA, à l’encontre de Kamel Chikhi.

Il avait, également, requis une peine de sept ans de prison ferme à l’encontre du notaire (A.H.), assortie, également, d’une amende de 1 million de DA.

Deux autres peines de cinq ans de prison ferme assortie d’une amende de 500.000 DA, et de deux ans de prison ferme assortie d’une amende de 200.000 DA, ont été requises, par le représentant du parquet, contre respectivement (Ch. A.), chef du service chargé de l’enregistrement aux impôts, et (A.B.A.) inspectrice centrale et cheffe de bureau au niveau du même service.