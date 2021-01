Affaire Kader Japonais : Le cafouillage du Ministère de la Culture

Le Ministère de la Culture et des Arts a démenti, ce vendredi, 15 janvier, la désignation du célèbre chanteur de Rai, Kader Japonais, comme ambassadeur du patrimoine culturel algérien.

Dans un communiqué rendu public ce vendredi soir, le Ministère de la Culture et des Arts a démenti les informations faisant état de la désignation du chanteur de Rai Kader Japonais comme ambassadeur du patrimoine culturel Algérien. Cliquez ici pour plus de détails.

En effet, le Ministère de la Culture a indiqué qu’il s’agit de « rumeurs », soulignant qu’ « il n’existe pas de tels titres ni de telles désignations ».

« Le Ministère loue la position et la contribution de tous les artistes dans la présentation de l’art, du patrimoine et de la culture algérienne, et remercie l’artiste Kader Japonais, qui a pris l’initiative de poster une vidéo pour promouvoir le patrimoine Algérien et a contribué avec sa présence dans des rendez-vous artistiques à titre volontaire », a rajouté le Ministère de la Culture.

Cependant, il convient de noter que l’artiste Kader Japonais avait posté, sur son compte Instagram personnel, ce vendredi même, une vidéo du Ministère de la Culture et des Arts et avait fait savoir qu’il a été désigné comme ambassadeur du patrimoine culturel Algérien, une vidéo qu’il a supprimé par la suite.

Le chanteur Kader Japonais s’était dit honoré de recevoir ce titre, et avait présenté ses remerciements au Ministère de la Culture. Le célèbre artiste n’a pas manqué de souligner que cela s’inscrit « dans le cadre de la préservation du patrimoine culturel Algérien et de la sensibilisation du citoyen à visiter les sites culturels archéologiques algériens ».